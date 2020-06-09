Житель Бурятии рассчитался за ДТП в Приморье

Мужчина разбил арендованный автомобиль с ущербом в 416 тысяч рублей



В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Таксимо свыше 416 тысяч рублей материального ущерба, причиненного в ДТП арендованной машине, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как выяснилось, молодой человек взял в прокат автомобиль марки Nissan Teana в приморской компании и совершил на нем дорожно-транспортное происшествие на 42-м километре автомобильной дороги Владивосток – Находка. В результате аварии иномарке были причинены механические повреждения переднего бампера, радиатора, передней правой фары и подушки безопасности.



После дорожно-транспортного происшествия арендодатель из Приморского края обратился в суд за взысканием с виновного арендатора убытков в виде недополученных доходов, связанных с простоем автомобиля, а также стоимости восстановительного ремонта.



В службе судебных приставов в отношении автомобилиста было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого к должнику были применены комплексные меры принудительного характера. В результате мужчина сумму задолженности в размере 416 тысяч рублей уплатил в полном объеме. На сегодняшний день взысканные средства перечислены на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Помимо этого, за несвоевременное исполнение судебного решения должнику пришлось уплатить около 30 тысяч рублей исполнительского сбора.



Фото: «Номер один»

