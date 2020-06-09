В Бурятии коронавирусом заразились семнадцать медиков районной больницы

Хирургическое отделение Гусиноозерской ЦРБ закрыто на карантин





Как сообщила сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, из-за коронавируса частично закрыты на карантин больницы в трех районах республики.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Гусиноозерской ЦРБ в Селенгинском районе, где пациентка заразила коронавирусом 17 медиков и четырех других больных. В результате хирургическое отделение больницы сейчас закрыто на карантин. По словам Евгении Лудуповой, у медиков заболевание протекает в бессимптомной форме.Карантин введен и в Баргузинской ЦРБ. Там заражение также произошло от пациента.- Мужчина приехал в район, «погулял», получил травму и попал в больницу, - рассказала руководитель Минздрава Бурятии. – При обследовании у него выявили коронавирусную инфекцию.В Тункинской ЦРБ карантин введен в двух корпусах. Накануне туда в тяжелом состоянии поступил больной с рядом хронических заболеваний. Пациента поместили в реанимацию, сегодня санавиацией его транспортировали в Улан-Удэ. Наряду с пневмонией у него диагностирована коронавирусная инфекция. По неподтвержденной пока информации, он заразился после общения с родственницей из Якутии.Фото: «Номер один»