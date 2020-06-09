В Забайкалье хотят ограничить торговлю в праздники

Это касается работы торговых центров и магазинов, цель - не допустить массового скопления людей



Роспотребнадзор Забайкалья предложил продлить ограничения для предприятий и торговых центров на праздничные выходные дни. Руководитель ведомства Светлана Лапа считает это необходимым, чтобы не допустить массового скопления людей, сообщает официальный портал края.



«Скоро праздник и мы понимаем, что забайкальцы будут активно посещать людные места. Предложили в праздничные выходные дни ограничить работу крупных торговых организаций, чтобы население минимально общалось на таких площадках», - пояснила руководитель краевого управления санитарного ведомства.



Напомним, во всех объектах торговли региона ранее по предписанию краевого Роспотребнадзора проведена дезинфекция.



Сейчас в Забайкалье зафиксировано 1704 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них более 80 человек – сотрудники торговых предприятий и сферы услуг. Количество выздоровевших и выписанных из медучреждений - 942 человека, летальных случаев - 31. Среди числа заболевших 297 человек - дети. Также наблюдается значительное увеличение числа заболевших пенсионеров.



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