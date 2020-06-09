В Бурятии ждут поступления препарата от коронавируса

Необходимый заказ уже сделан
В Минздраве Бурятии ждут поступления в республику первого зарегистрированного в России препарата от коронавирусной инфекции «Авифавир», также известного как «Фавипиравир». О начале его производства в конце мая заявили Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар».
- Мы сделали необходимый заказ в Минздрав России, ожидаем поступления, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Между тем, как уже сообщал «Номер один», в интернете появились мошенники, которые под видом препаратов на основе «фавипиравира», якобы произведенных в Китае или Японии, продают плацебо, то есть таблетки без действующего вещества.
«Препарат невозможно приобрести в свободной продаже, он выдается пациентам исключительно в лечебных учреждениях под надзором врача. Пациенты с коронавирусной инфекцией начнут получать «Авифавир» с 11 июня», сообщили в компании «ХимРар».
Фото: pixabay.com
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