В Бурятии ждут поступления препарата от коронавируса

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В Минздраве Бурятии ждут поступления в республику первого зарегистрированного в России препарата от коронавирусной инфекции «Авифавир», также известного как «Фавипиравир». О начале его производства в конце мая заявили Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар».