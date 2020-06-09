В Бурятии 15 временных опекунов сирот получат выплаты

Они приняли к себе домой 25 детей на время пандемии COVID-19







Работники государственных и негосударственных организаций, а также волонтеры, принявшие на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей из организаций социального обслуживания, получат специальные выплаты из федерального бюджета. Размер выплаты составляет 12 130 рублей за каждого подопечного ежемесячно в период с 1 апреля до 30 июня, сообщили в республиканском отделении ПФР.



«В Бурятии на сегодняшний день на специальные выплаты имеют право 15 человек: пять сотрудников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» в Кяхтинском районе. А также - десять волонтеров из Кяхтинского, Джидинского, Мухоршибирского, Кабанского и Улан-Удэ, которые приняли под временную опеку 25 воспитанников центра в возрасте от 4 до 17 лет, – рассказал заместитель управляющего Отделением ПФР по Бурятии Вячеслав Барнадаев - За каждого из подопечных сотрудникам центра и волонтерам будут выплачены средства в размере 12130 руб. Денежные средства за апрель и май будут перечислены Пенсионным фондом в июне, выплаты за июнь – до 15 июля. Общая сумма финансирования ориентировочно составит 670 тысяч рублей».



Право на выплату в ПФР будут проверять через специальный реестр волонтеров. Списки получателей выплаты формируются органами социальной защиты. «В реестр вошло 15 опекунов, которые взяли под временную опеку 25 детей из Кяхтинского «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый». Все дети были переданы в приемные семьи в апреле 2020 года до перевода учреждения в режим изоляции», – сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты Бурятии.



Обязательным условием для таких семей является большой стаж и опыт воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обязательное сопровождение службой замещающих семей.



Граждане, желающие взять под временную опеку пожилых граждан и инвалидов, в учреждения социального обслуживания не обращались, отметили в минсоцзащиты.



Заявления на выплату принимаются до 1 октября 2020 года.



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