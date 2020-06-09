На Байкал запускают чартерные рейсы

Туристов будут заманивать со всей страны

Предложения полететь на Байкал уже появились среди услуг крупного федерального туроператора TUI Россия. Чартеры запускают с 4 июля по 22 сентября.



- Туры на основе чартера доступны на нашем сайте, а скоро будут и в офисах продаж. Бурятия вдохновляет! Здесь можно позабыть обо всех заботах и по-настоящему отдохнуть, - сообщает туроператор.

В перечне предложений пакеты разнятся по цене. 66 000 рублей – это самый дешевый тур на двоих в Улан-Удэ. И это без выезда на сам Байкал!

302 000 рублей - самое дорогое предложение. В пакет «Открой тайну Байкала с двух берегов» входит 9 дней и 8 ночей в Бурятии и Иркутской области. В стоимость тура входит проживание в отелях, транспорт, питание, гид-экскурсовод, экскурсии и катер Ольхон – Турка. И это без авиабилетов!

Ранее о том, что в перспективные туристические регионы России будут запускать чартеры, сказал зампред правительства Дмитрий Чернышенко.



- Нужно сделать так, чтобы начиная с июля Ростуризм, туроператоры и перевозчики, железнодорожные и авиа, запустили новые внутренние маршруты. Это такие направления, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай. И на этих направлениях мы хотим, чтобы впервые появились чартеры, уже такая договоренность есть, это позволит серьезно удешевить поездки. За лето планируется открыть более 10 новых направлений, например, на Байкал. Турпакет на 10 дней будет стоить в районе 45 тыс. рублей, это достижение", — сказал он.

Как заявил Чернышенко, основной упор правительство будет делать на развитие внутреннего и въездного туризма.