09.06.2020
В Бурятии расширен перечень отраслей, пострадавших от COVID-19

В Бурятии расширен перечень отраслей, пострадавших от COVID-19

Предприятия, состоящие в них, могут рассчитывать на отсрочку уплаты ряда налогов

Региональный список наиболее пострадавших отраслей экономики в условиях ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19 расширен с 15 до 41 вида экономической деятельности в Республике Бурятия. Соответствующее постановление принято в пятницу 5 июня правительством республики, сообщили в его пресс-службе.

Налогоплательщики, состоящие в этих отраслях по основному коду ОКВЭД, могут рассчитывать на отсрочку уплаты республиканских, местных (земельный и транспортный, налог на имущество организаций, УСН, ЕНВД) налогов и авансовых платежей по налогам за второй квартал до 30 декабря 2020 года.

Фото: egov-buryatia.ru
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