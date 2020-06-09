В Бурятии расширен перечень отраслей, пострадавших от COVID-19

Предприятия, состоящие в них, могут рассчитывать на отсрочку уплаты ряда налогов
Региональный список наиболее пострадавших отраслей экономики в условиях ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19 расширен с 15 до 41 вида экономической деятельности в Республике Бурятия. Соответствующее постановление принято в пятницу 5 июня правительством республики, сообщили в его пресс-службе.
Налогоплательщики, состоящие в этих отраслях по основному коду ОКВЭД, могут рассчитывать на отсрочку уплаты республиканских, местных (земельный и транспортный, налог на имущество организаций, УСН, ЕНВД) налогов и авансовых платежей по налогам за второй квартал до 30 декабря 2020 года.
Фото: egov-buryatia.ru
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