Вкусная угроза

Силы тьмы не дремлют. Они, принимая различные облики, норовят отбросить тень на нашу солнечную республику

Например, недавно, прикинувшись кусочком фольги, они оставили без света сразу несколько микрорайонов. Так что, если вы вините во всем энергетиков и ветхие сети, забудьте. Это все фольга. И темные силы.

«6 июня вечером из-за порывистого ветра кусок фольги прилетел на провода, в результате чего произошло короткое замыкание. Под отключение электроэнергии попали потребители частично частного сектора: мкр. Исток, Поселье, Солдатский, ДНТ «Судостроитель», - такое сообщение недавно поразило воображение горожан.Если маленький кусочек фольги умудрился оставить без света немалую часть города, представьте, что будет, если взбунтуется целый рулон? Так что, если хотите пребывать в энергетической безопасности, не ешьте шоколадки с фольгой: это может погрузить вас и вашу семью во тьму.К слову, теперь у чиновников и энергетиков есть прекрасная отмазка: мол, это не сети ветхие, это не мы недорабатываем, это все жители – жрут шоколадки, подрывая энергетическую безопасность. Поэтому: первое – запретить шоколадки, второе – выделить миллиард рублей на борьбу с фольгой.Нарисовал Укусика Покусай