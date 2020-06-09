Депутаты Народного Хурала предложили увеличить выплаты льготникам

Индексация выплат в размере четырех процентов коснется республиканских категорий льготников







Председатель Комитета по социальной политике Народного Хурала Бурятии Игорь Марковец и его заместитель Светлана Будаева внесли поправку в законопроект о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Законопроект внесен в повестку очередной сессии регионального парламента, сообщили в его пресс-службе.



Поправкой предусматривается установить индексацию выплат в размере четырех процентов республиканским категориям льготников. Это коснется участников вооруженных конфликтов; родителей и вдов военнослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе боевых действий в Афганистане; вдов Героев Социалистического Труда; ветеранов труда; ветеранов труда Бурятии, тружеников тыла; реабилитированных и лиц, пострадавших от политических репрессий; детей войны; приемных семей и семей опекунов.



По предварительным расчетам, общая сумма расходов из республиканского бюджета на индексацию выплат составит 36,7 миллиона рублей.



Фото: «Номер один»

