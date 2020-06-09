Сыщики Бурятии через 15 лет задержали в Москве убийцу местного бизнесмена

Злоумышленники задушили предпринимателя карнизной струной рядом с вокзалом Северобайкальска



В Бурятии спустя 15 лет задержан мужчина, обвиняемый в убийстве предпринимателя в городе Северобайкальск и скрывавшийся от следствия, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



«Расследуется уголовное дело, возбужденное в 2005 году по факту обнаружения возле мусорной свалки в Северобайкальске тела местного предпринимателя с признаками насильственной смерти», - пояснили в управлении.



По данным следствия, в начале апреля 2005 года два жителя Северобайкальсак узнали, что знакомый им местный предприниматель регулярно с железнодорожного вокзала отправляет через проводников крупные суммы денег за товар в другие города. Они решили совершить разбойное нападение на торговца, убить его и завладеть денежными средствами. Разработав план, обсудив детали, злоумышленники приготовили из карнизной струны удавку.



После этого 24 апреля 2005 года вечером они выследили предпринимателя, который направлялся на вокзал, подъехали к нему на машине и предложили подвезти. Ничего не подозревая, бизнесмен, знакомый с молодыми людьми, сел в их автомобиль на переднее пассажирское сиденье. Возле здания вокзала один из злоумышленников с заднего сиденья накинул на шею жертвы удавку и стал душить. Одновременно с ним водитель схватил потерпевшего за ноги и принялся удерживать их, чтобы мужчина не разбил окно и не привлек внимание прохожих. Через некоторое время бизнесмен скончался. После этого злоумышленники отвезли его тело на городскую свалку, где выкинули, предварительно обыскав одежду и похитив около 120 тысяч рублей.



После возбуждения уголовного дела один убийца задержан по горячим следам. Он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. Судом на основании собранных доказательств ему вынесен приговор и назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Его соучастнику удалось скрыться.



Он уехал в Москву и прятался там от следствия долгих 15 лет. Однако в последнее время, уверовав в безнаказанность, он стал участвовать в различных публично-правовых отношениях, купил квартиру, машину, нарушал правила дорожного движения. И так как все это время его розыск не прекращался, в итоге мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов.



Для его задержания из Бурятии в Москву вылетели сотрудники уголовного розыска полиции. Сорокалетний мужчина доставлен в республику, где следствием ему уже предъявлено обвинение в «убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем» (п. «ж», «з» ч. 2 статьи 105 УК РФ). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на скорейшее завершение расследования и передачу уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»

