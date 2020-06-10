В Бурятии снижается процент прироста выявленных случаев COVID-19

Показатели республики за прошедшие две недели не превышают показатели по ДФО и России в целом



В Бурятии по состоянию на 9 июня ежедневный процент прироста выявленных заболевших COVID-19 составляет 2,4%. Неделю назад этот показатель был чуть выше и составлял 3,3%. Снижение ежедневного процента прироста свидетельствует о положительной динамике в регионе, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).



В период с 26 мая по 9 июня наибольший ежедневный процент прироста выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией был зафиксирован 27 мая и составлял 4,7%, наименьший 3 июня – 1,5%.



В целом, показатели Бурятии за прошедшие две недели не превышают проценты прироста как по Дальневосточному федеральному округу, так и по России в целом. Показатель по России с 26 мая по 9 июня не превысил порога в 2,5%, по ДФО – в 4,1%.



Фото: egov-buryatia.ru

