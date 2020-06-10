В Бурятии открывается общепит

Установлено ограничение - не более двух взрослых человек за одним столом



В Бурятии сегодня возобновляется работа столовых, кафе и ресторанов при условии соблюдения профилактических мер. Решение принято оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией с учетом текущей эпидемиологической ситуации, сообщили в правительстве республики.



Допуск работников организаций общественного питания осуществляется при наличии заключения медицинского осмотра. Им не нужно сдавать тест на коронавирусную инфекцию. В сложившихся условиях им дополнительно к традиционному медосмотру предстоит пройти анкетирование на предмет установления контактов с больными COVID-19.



Допускается посещение заведений общественного питания со своими детьми, но установлено ограничение - не более двух взрослых человек за одним столом.



В первый же день работы по заведениям общепита пройдут рейды мобильных групп, которые проверят наличие регистрации на портале «Работающая Бурятия» и обеспечение эпидемиологической безопасности в залах.



Фото: egov-buryatia.ru

