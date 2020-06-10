В Бурятии школьные выпускные могут провести в августе

Эту возможность обещал рассмотреть глава республики после общения с выпускниками





Глава Бурятии Алексей Цыденов провел онлайн-встречу с выпускниками республиканских и муниципальных образовательных учреждений, руководителями высших учебных заведений региона и крупных промышленных предприятий, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

- Сегодня система образования нашей республики – вузы и сузы – готовы принять на 2800 бюджетных мест. Мы проводим работу, чтобы к июлю нам добавили еще бюджетные места, чтобы у вас было больше возможностей поступить на бюджет, чтобы меньше была нагрузка на ваших родителей, - рассказал Алексей Цыденов.





Выпускники 2020 года, которые из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране по новой коронавирусной инфекции не могут провести традиционное прощание со школой, смогли задать интересующие их вопросы Алексею Цыденову. Ранее они записали видеообращение в социальных сетях о проведении выпускных вечеров.- Как гласит народная мудрость, «цветок, распустившийся в непогоду, красивее и крепче». Так что я уверен, что все наши выпускники, которые прошли формат дистанционного обучения и будут сдавать ЕГЭ в непростых условиях, получат такой заряд и опыт, что вся последующая учеба в вузе будет казаться проще и легче. Во-первых, хочу вас поздравить, ребята, с завершением первого важного этапа жизни. Вы - особенный выпуск, в истории вас запомнят. Вас всех, безусловно, волнует вопрос о выпускных. Но вы представьте: если сейчас вы все пойдете на выпускной, то, когда настанет время ЕГЭ, будете болеть. С инфекцией вас не допустят, вы просидите дома и пропустите важный момент. Отметить выпускной или, если что-то случится, пропустить ЕГЭ – важность этих событий не сопоставима. Ситуация, к сожалению, заставляет нас быть осторожными, чтобы не нарушить ваши планы на будущее, - обратился к молодым людям глава Бурятии.Руководители вузов рассказали будущим абитуриентам о программах подготовки, реализуемых в их учреждениях. В 2020 году вузы республики предлагают абитуриентам более 230 направлений и специальностей высшего образования. Всего выделено 2049 бюджетных мест по программам бакалавриата, 260 - специалитета и 490 - магистратуры.