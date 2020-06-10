В Бурятии в период пандемии инфляцию диктуют продукты

Заметно подрожали овощи-фрукты, рыбные консервы и кофе, но резко упали «ковидные» цены на лимоны

В Бурятии за месяц (в мае к апрелю) инфляция на потребительском рынке составила 0,3 %. Основной вклад в нее вносит динамика цен на продовольственные товары, ввиду сохраняющейся высокой доли продовольствия в корзине потребительских расходов населения, сообщает Бурятстат.Продовольственная инфляция в мае достигла 0,2 %. Подорожала плодоовощная продукция. Так, виноград подорожал на 7,3 %, лук репчатый, картофель - на 5,3 %, бананы, яблоки – на 4,8 %, груши – на 2,1 %, морковь – на 2%.Из продовольственных товаров наиболее заметно подорожали консервы рыбные натуральные и с добавлением масла на 6,2 %, кофе натуральный растворимый – на 5,9 %, рис шлифованный – на 4,8 %, крупа гречневая – на 4,5 %, йогурт – на 3,3 %, какао – на 3,1 %, масло подсолнечное, молоко сгущенное с сахаром, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, сухофрукты, национальные сыры и брынза – на 3%, сыры плавленые, крупы овсяная и перловая – на 2,9 %.Вместе с тем снизились цены на лимоны на 31,7 %, помидоры свежие – на 9,7 %, чеснок – на 9%, капусту белокочанную свежую – на 7,5 %, яйца куриные – на 7,3 %, огурцы свежие – на 7,2 %, соки фруктовые – на 5,3 %, чай черный байховый пакетированный – на 4,9 %, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) – на 4,3 %.Индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,2 %. Из непродовольственных товаров более всего выросли цены на велосипед дорожный для взрослых на 10,6 %, кроссовки для взрослых с верхом из натуральной кожи – на 8,1 %, велосипед для дошкольников – на 6,7 %, пену для бритья – на 5%, чайник стальной эмалированный – на 4,1 %, туалетную воду – на 3,8 %, крем для рук – на 3,7 %.Цены на медикаменты в среднем увеличились на 0,6 %. В том числе: на индапамид на 5,5 %, левомеколь – на 4,5 %, лоратадин – на 3,9 %, поливитамины без минералов отечественные – на 2,8 %, корвалол – на 2,7 %, линекс – на 2,4 %, сульфацетамид – на 2,2 %.Снижение цен отмечается на телефонный аппарат стационарный на 7,5 %, электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем – на 7,4 %, миксер, блендер – на 4,8 %, компьютер планшетный – на 4,1 %, краску для волос – на 3,6 %, электрочайник – на 3,5 %.Индекс цен и тарифов на услуги составил 100,6 %. В группе услуг наибольший рост цен и тарифов был отмечен на поезда дальнего следования на 19%, лечение кариеса – на 3,5 %, изготовление коронки – на 3,2 %, регулировку развала–схождения колес легкового автомобиля – на 2,9 %, пользование общественным туалетом – на 2,2 %, плату за пользование потребительским кредитом – на 2,2 %, мойку легкового автомобиля – на 2,1 %.Снизились цены и тарифы на изготовлении фотографий для документов на 1,7 %, абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи – на 0,5 %.Фото: pixabay.com и Бурятстат