В Бурятии общее число случаев заражения COVID-2019 перешагнуло рубеж «2000»

Показатели республики за прошедшие две недели не превышают проценты прироста по ДФО и по России в целом



В Бурятии общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 2020. Это на 64 больше, чем было во вторник. Из них в Улан-Удэ – 1109 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1191 человек, умерли 11 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 64 новых случаев COVID-19: 15 человек – прибывшие из регионов РФ, два человека – из очага Гусиноозерской ЦРБ, пять человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, четыре человека – обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1653 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 508 больных, из них 46 детей. Состояние детей удовлетворительное. Один человек находится – в стационаре города Зима Иркутской области. На амбулаторном лечении - 309 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся трое тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (двое старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится шесть человек, на ИВЛ один больной старше 65 лет.



В семи обсерваторах находятся 132 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2447 человек, с нарастающим итогом – 119 421 человека. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.







В период с 26 мая по 9 июня наибольший ежедневный процент прироста выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией был зафиксирован 27 мая и составлял 4,7%, наименьший 3 июня – 1,5%. В целом, показатели Бурятии за прошедшие две недели не превышают проценты прироста как по Дальневосточному федеральному округу, так и по России в целом. Показатель по России с 26 мая по 9 июня не превысил порога в 2,5%, по ДФО – в 4,1%.



Фото: pixabay.com В Бурятии общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 2020. Это на 64 больше, чем было во вторник. Из них в Улан-Удэ – 1109 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1191 человек, умерли 11 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из 64 новых случаев COVID-19: 15 человек – прибывшие из регионов РФ, два человека – из очага Гусиноозерской ЦРБ, пять человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, четыре человека – обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.Круг контактных лиц составляет 1653 человека, все лабораторно обследованы.В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 508 больных, из них 46 детей. Состояние детей удовлетворительное. Один человек находится – в стационаре города Зима Иркутской области. На амбулаторном лечении - 309 больных COVID-19 с легким течением заболевания.В отделении реанимации инфекционной больницы находятся трое тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (двое старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится шесть человек, на ИВЛ один больной старше 65 лет.В семи обсерваторах находятся 132 человека.В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2447 человек, с нарастающим итогом – 119 421 человека. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии по состоянию на 9 июня ежедневный процент прироста выявленных заболевших COVID-19 составляет 2,4%. Неделю назад этот показатель был чуть выше и составлял 3,3%. Снижение ежедневного процента прироста свидетельствует о положительной динамике в регионе, констатирует Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).В период с 26 мая по 9 июня наибольший ежедневный процент прироста выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией был зафиксирован 27 мая и составлял 4,7%, наименьший 3 июня – 1,5%. В целом, показатели Бурятии за прошедшие две недели не превышают проценты прироста как по Дальневосточному федеральному округу, так и по России в целом. Показатель по России с 26 мая по 9 июня не превысил порога в 2,5%, по ДФО – в 4,1%.Фото: pixabay.com