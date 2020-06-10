В Улан-Удэ изъято более 500 пар контрафактной обуви

Ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков, составил около 1,4 миллиона рублей





В одном из торговых комплексов Улан-Удэ в результате оперативных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт реализации контрафактной обуви, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается.









Полицейские изъяли из торговой точки 26-летнего предпринимателя более 500 пар обуви с признаками несоответствия оригиналам товаров известных фирм.По результатам проведенной экспертизы ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков, составил около 1,4 миллиона рублей.Фото: МВД по Бурятии