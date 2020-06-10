В Бурятии частные детсады поддержат рублем

Законопроект о господдержке будет рассмотрен на сессии Народного Хурала сразу в двух чтениях



Комитет Народного Хурала Бурятии по социальной политике одобрил законопроект, согласно которому органам власти предоставляется право оказывать государственную и финансовую поддержку частным образовательным организациям дополнительного образования. На очередной сессии он будет рассмотрен в двух чтениях, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Как пояснил замминистра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, согласно «майским указам» президента России Владимира Путина к 2024 году дополнительным образованием необходимо охватить не менее 80 процентов детей в регионе, а количество частных организаций должно составлять не менее 8 процентов. Принятие закона позволит увеличить конкуренцию и вывести из тени «частников» без лицензий. Тогда они смогут получить господдержку.



Депутаты задали докладчику ряд вопросов. Председатель комитета Игорь Марковец поинтересовался, как нововведение скажется на доступности дополнительного образования и снижении родительской платы. Валерий Позняков ответил, что месячная оплата за обучение должна уменьшиться до 1,5 тысяч рублей. Сегодня родителям приходится платить значительно больше.



«Главная задача – вовлечь в образовательный процесс частные организации, чтобы дети могли их свободно посещать. Мы все прекрасно знаем, что у нас очень многие находятся в тени, и все образование идет за счет родительской платы. Это неправильно, - отметила заместитель председателя Комитета по социальной политике Светлана Будаева. - Причем методика распределения средств частным государственной поддержки должны быть понятной и прозрачной».



Порядок распределения денег уже подготовлен министерством. По предварительным расчетам, на господдержку частных организаций дополнительного образования в 2021 году потребуется 27 миллионов рублей.



Фото: egov-buryatia.ru



