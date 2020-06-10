Минкультуры Бурятии известило Москву о голоде в частных цирках

Директор «Театра морских животных» живет с тюленями и ест ту же рыбу, что и они



Министерство культуры Бурятии написало в минкульт России о месячной потребности в кормах «Театра морских животных» из Саратова и еще одного частного цирка, который остановился в Улан-Удэ на улице Корабельной. Об этом сообщила в своем Facebook глава ведомства Соелма Дагаева.



«В конце апреля к нам обратился Егор Кузьмин, предприниматель из Саратова, приехавший с «Театром морских животных». Он арендовал в Улан-Удэ базу, где в бассейнах содержатся две нерпы и восемь тюленей. Сообщил, что животные доедают последние запасы еды. Я попросила директоров наших учреждений, близких по профилю, Наталью Борисову (Бурятский цирк), Алексея Маладаева ( Этнографический музей) посмотреть на все своими глазами. Коллеги были приятно удивлены тому, что животные в хороших условиях, в хорошем состоянии на тот момент.



Владелец театра выбрал наш город, обосновался здесь и собирался гастролировать по республике и соседним регионам. Успел побывать в южных районах Бурятии. Тут пандемия...



Он распустил сотрудников, остался с тюленями один. Переехал к ним на базу, ест ту же рыбу, что и его подопечные. Видно было, что он болеет за свое дело. Содержит все в порядке. Один бассейн с соленой водой, один с пресной. Кормит животных только качественной свежей рыбой. Продал все, что можно продать.

Мы решили помогать, руководители учреждений привозили рыбу и соль несколько раз. У нас тоже животные в Этнографическом музее, нам понятна проблема. Ведь многие корма мы покупали за счет платных услуг, которых сейчас нет. Помогают наши спонсоры», - пишет Соелма Дагаева.







«Дорогие друзья, если кто-то решит помочь животным, то вот номер телефона +79240102121 Кузьмин Егор Дмитриевич»,- обратилась к жителям Бурятии министр культуры.



Фото: Facebook Министерство культуры Бурятии написало в минкульт России о месячной потребности в кормах «Театра морских животных» из Саратова и еще одного частного цирка, который остановился в Улан-Удэ на улице Корабельной. Об этом сообщила в своем Facebook глава ведомства Соелма Дагаева., - пишет Соелма Дагаева. «Номер один» уже рассказывал о том, какой большой аппетит у морских животных. Кроме того, им нужна постоянно специальная соль - две тонны в неделю. Сейчас животным уже тяжело. Из-за нехватки соли может развиться болезнь.«Дорогие друзья, если кто-то решит помочь животным, то вот номер телефона +79240102121 Кузьмин Егор Дмитриевич»,- обратилась к жителям Бурятии министр культуры.Фото: Facebook