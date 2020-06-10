В Улан-Удэ облезли «пилосяновские» скамейки
В Улан-Удэ пользователи «Фейсбука» возмутились качеством благоустройства площади Славы, ремонт которой провели в прошлом году. Один из горожан разместил фото, на которых видно, что новые скамейки уже облезли.
«Видно, что скамейки состряпаны из сырой сосны и выкрашены дешёвым лаком. Дерево уже вовсю разрушается. А сама площадь превращена в уродливый бетонный плац. Отсутствует и остановочный павильон: горожане вынуждены жариться на солнцепеке до солнечного удара или мокнуть под проливным дождём. В общем, ни комфортом, ни уютом тут не пахнет. Казёнщина и распил в чистом виде», пишет улан-удэнец.
Напомним, стоимость благоустройства площади Славы составила почти 34 миллиона рублей. Торги выиграло иркутское ООО «БайкалСнабСтрой» (до 2017 года фирма была зарегистрирована в Бурятии), соучредителем которого на тот момент был Галуст Пилосян, участник громкого ДТП со смертельным исходом возле села Батурино.
Нарушения при благоустройстве площади Славы выявили и активисты ОНФ в Бурятии. Как выяснилось в ходе проведенного в ноябре 2019 года рейда, часть работ на объекте не была завершена, а на некоторых только что установленных элементах уже имелись следы коррозии.
При этом, как сообщили в ОНФ, заказчик никак не отреагировал на срыв сроков подрядчиком – фирма не была оштрафована или привлечена к иной ответственности.
Фото: с личной страницы Андрея Ринчино
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