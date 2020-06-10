В Улан-Удэ облезли «пилосяновские» скамейки





В Улан-Удэ пользователи «Фейсбука» возмутились качеством благоустройства площади Славы, ремонт которой провели в прошлом году. Один из горожан разместил фото, на которых видно, что новые скамейки уже облезли.





«Видно, что скамейки состряпаны из сырой сосны и выкрашены дешёвым лаком. Дерево уже вовсю разрушается. А сама площадь превращена в уродливый бетонный плац. Отсутствует и остановочный павильон: горожане вынуждены жариться на солнцепеке до солнечного удара или мокнуть под проливным дождём. В общем, ни комфортом, ни уютом тут не пахнет. Казёнщина и распил в чистом виде», пишет улан-удэнец.



