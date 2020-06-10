В Улан-Удэ с 11 июня откроются городские парки

Попасть в них можно будет только в маске и перчатках





Администрация Улан-Удэ открывает для горожан все городские парки культуры и отдыха с 11 июня в связи со смягчением ограничительных мер, связанных с коронавирусом, сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, открываются парки «Юбилейный», им. Орешкова, им. Жанаева, «Молодежный» и «Кристальный». Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и республиканского оперштаба, парки будут работать в ограниченном режиме. Вход на их территорию будет разрешен при наличии защитной маски и перчаток, с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Развлекательные и детские игровые площадки будут закрыты. Время работы парков: с 9 часов утра до 22 часов вечера.- Во всех парках будут размещены аншлаги, где прописаны строгие правила, которым должны следовать наши жители. Мы открываем парки для того, чтобы люди занимались скандинавской ходьбой, многие у нас по утрам и вечерам бегают. Родители, которые приводят детей в парк, также говорят им о правилах нахождения на территории парка. Все в строгом порядке должны придерживаться тех рекомендаций, которые сегодня рекомендованы нам Роспотребнадзором, - сообщила заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ Светлана Трифонова.Напомним, парки культуры и отдыха в столице Бурятии были закрыты с 30 марта.Фото: мэрия Улан-Удэ