В Улан-Удэ осужденные женщины подарили экс-узнику концлагеря свитер

Редактор единственного в мире издания жертв нацизма, помог заключенным снять фильм

В Улан-Удэ осужденные женщины, отбывающие сроки наказания в исправительной колонии №7, подарили бывшему узнику фашистского концлагеря, ныне редактору газеты «Судьба» Леониду Синегрибову свитер, сообщили в УФСИН России по Бурятии.Ранее в рамках мероприятий «Года памяти и славы» Леонид Синегрибов посещал ИК-7 и рассказал о своей жизни. О том, как он двухлетнем возрасте стал узником немецкого концлагеря в городе Алитус, который называли литовским Освенцимом.Его рассказ произвел на осужденных неизгладимое впечатление. Сразу же после встречи у них родилась идея создания фильма на основе материала, отснятого корреспондентами студии кабельного телевидения «КЕДР». Леонид Синегрибов согласился стать консультантом будущего фильма. Осужденные поддерживали связь с Леонидом с ним через сотрудников отдела по воспитательной работе. Фильм, получивший название «Надо успеть» показан по кабельному телевидению в учреждении.Сейчас женщины ждут новой встречи с замечательным человеком. А пока они читают газету «Судьба», которую Леонид Синегрибов регулярно передает в исправительное учреждение.«Судьба» - единственное в мире периодическое издание, посвященное проблемам жертв нацизма, уже почти 30 лет выходит в свет в Бурятии, и распространяется в России, странах СНГ и Балтии, в Болгарии и в Израиле, имея более 200 общественных корпунктов по всему миру. Газета стала органом Международного союза бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ). Она издается на их пожертвования и благотворительные средства Главная тема газеты - защита интересов жертв фашизма. Другие материалы редакция не публикует принципиально. Подшивка «Судьбы» хранится в национальном мемориале Катастрофы (Холокоста) и героизма Яд ва-Шем в Иерусалиме. А в Национальном архиве Бурятии создан специальный фонд газеты. В нем собрано более 30 тысяч писем и сообщений жертв нацизма, адресованных в газету. МСБМУ объединяет около 500 тысяч человек по всему миру, а его российское отделение - 190 тысяч.03.fsin.su