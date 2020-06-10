Депутаты горсовета Улан-Удэ стали донорами

Для некоторых это был первый опыт сдачи крови
14 июня - Всемирный день донора. Этот день выделен особо в календаре, ведь именно доноры крови зачастую являются последним шансом на жизнь для многих пострадавших и тяжелобольных.
В Бурятии на призыв сдать кровь откликнулись члены партии «Единая Россия». Одни из первых пришли на донацию депутаты горсовета Улан-Удэ Владимир Ильин и Василий Цыремпилов, сообщили в пресс-службе горсовета.
Им обоим по 33 года. Владимир Ильин сдает кровь уже не первый раз.
- В 2013 году я прочитал статью, где говорилось о том, что у нас дефицит банка крови. С тех пор я периодически сдаю кровь. Это не составляет труда, - рассказал Владимир Ильин.
А для Василия Цыремпилова это первый опыт сдачи крови.
- Я с удовольствием откликнулся на призыв. Между прочим, процедура занимает не так много времени. Призываю всех сдавать кровь, ведь это поможет спасти чью-то жизнь, - говорит Василий Цыремпилов.
Также акцию поддержали ребята из «Молодой Гвардии «Единой России».
- Наши активисты пришли сдать кровь, ведь в условиях распространения коронавирусной инфекции кровь может пригодиться в любой момент, - отмечает активист «Молодой гвардии» Булат Цыренов.
Специалисты Станции переливания крови, однако, могут взять кровь не у всех желающих. Кто-то не подходит по показаниям, кто-то слишком часто сдает и не успевает восстанавливаться после сдачи.
- Донорская кровь нужна нам постоянно. У крови есть срок хранения, поэтому доноры нужны нам на регулярной основе. Есть те, кому мы сами звоним и просим снова сдать кровь. Также много новых лиц приходит во время специальных акций. Отметим, что у нас на сайте есть специальный «светофор», где мы ежедневно сообщаем, когда и какая кровь нам нужна, – говорит заместитель главного врача Республиканской станции переливания крови Марина Бутуханова.
Фото: горсовет Улан-Удэ
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