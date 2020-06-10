В Бурятии ставят цель увеличить потребление баранины

В селе Селендума открылся новый убойный пункт для мелкого рогатого скота



В Бурятии сельскохозяйственный кооператив «Улзы» запустил модульный убойный пункт по переработке мелкого рогатого скота в селе Селендума Селенгинского района. Это стало возможным после получения в 2018 году гранта из федерального и республиканского бюджетов, сообщили в минсельхозе республики.



Осенью этого года компания «Основа» планирует запустить цех по переработке овец в Хоринском районе. Убойные пункты максимально приближены к местам, где сосредоточено основное поголовье скота.



В Бурятии, где традиционно развито овцеводство, до недавнего времени был только один специализированный убойный пункт для мелкого рогатого скота - в Джидинском районе у предприятия «Хамтаа».



«На новых производственных мощностях планируется перерабатывать свыше 20 тысяч голов мелкого рогатого скота в год, организовать комплексную переработку субпродуктов и наладить производство традиционных национальных мясных деликатесов, которые востребованы как у населения республики, так и у туристов», - отметила начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Татьяна Полозова.



В настоящее время поголовье мелкого рогатого скота в республике составляет 280 тысяч голов, лидеры по производству баранины - Селенгинский, Джидинский, Бичурский, Хоринский районы. В республике 85% от общего поголовья мелкого рогатого скота приходится на мясных овец: бурятская грубошерстная «буубэй», бурятская полугрубошерстная, монгольская грубошерстная, эдильбаевская, тувинская короткожирнохвостая.



В 2020 году на овцеводство выделено 32 миллиона рублей (на содержание племенного и товарного маточного поголовья овец и коз, на поддержку производства и реализации тонкой и полутонкой шерсти). Помимо этой суммы овцеводы могут подать заявку на компенсацию покупки кормозаготовительной техники. В прошлом году сумма этой компенсации составила 10,6 миллиона рублей.



«Одним из сдерживающих факторов увеличения производства баранины является низкий уровень ее потребления. В связи с этим необходимо популяризировать баранину и восстанавливать национальные традиции ее потребления. Каждый гость Бурятии должен попробовать наше ароматное мясо, которое выращено на пастбищах с богатых разнотравьем. Не говоря о том, что в республике есть уникальные пастбища богатые солончаками, придающих особый вкус баранине», - говорит министр сельского хозяйства и продовольствия республики Даба-Жалсан Чирипов.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz



