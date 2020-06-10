Выпускники школ Бурятии могут получить аттестаты очно

Для этого им придется быть в масках и не приглашать на торжество родителей
Очное вручение аттестатов выпускникам школ возможно. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.
«Министерство образования республики обратилось к нам с просьбой рассмотреть вопрос о возможности вручения аттестатов выпускникам школ. Считаю, что это очень важное событие в жизни каждого школьника. Его возможно провести, но с соблюдением всех мер безопасности», - отметил Сергей Ханхареев.
«Во-первых, вручение должно пройти на открытом воздухе. Желательно максимально сократить число участников, к примеру, исключить присутствие родителей, а также сократить время процедуры вручения. Необходимо соблюдать принципы максимального разобщения детей из разных классов, соблюдение социального дистанцирования. И конечно же, соблюдать стандартные правила профилактики», - подчеркнул главный санитарный врач Бурятии.
Меры профилактики уже всем привычные: обязательная термометрия и недопущение обучающихся и персонала с признаками респираторных заболеваний; обработка рук антисептиками; обязательное использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).
«Хочу также напомнить, что под запретом у нас остается проведение выпускных вечеров в ресторанах, кафе и любых торжественных мероприятий в общественных местах», - напомнил Сергей Ханхареев.
Все эти и другие рекомендации направлены в министерство образования.
Как сообщал «Номер один», выпускные балы в школах Бурятии могут пройти в августе. Эту возможность обещал рассмотреть глава республики после онлайн общения с выпускниками.
Фото: pixabay.com
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