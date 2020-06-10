Житель Бурятии едва не лишил беременную сожительницу глаза

Семейный дебошир орудовал маникюрными ножницами, ударив женщину в лицо



В Бурятии полицейские задержали жителя Закаменска, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей беременной 33-летней сожительнице, сообщили в республиканском МВД.



Установлено, что 43-летний горожанин, будучи пьяным, в ходе возникшего конфликта, за которым последовала драка, схватил с холодильника маникюрные ножницы и нанес удар в лицо. Удар пришелся на правый глаз женщины. С контузией глазного яблока она была госпитализирована в медучреждение, откуда в полицию поступило сообщение об инциденте.



Ущерб, причиненный здоровью потерпевшей, расценен судебно-медицинской экспертизой, как относительно тяжкий (у нее снизилось зрение). Отметим, что она – мать двоих детей, в настоящее время беременна третьим.



Злоумышленник ранее неоднократно судим, в том числе, за преступления против жизни и здоровья. Постоянного источника дохода он не имеет, перебивается случайными подработками.

Возбуждено уголовное дело. по статье 111 УК РФ « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следствие продолжается.



Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи - лишение свободы на срок до десяти лет.



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