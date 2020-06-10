В Бурятии за голосование по Конституции обещают еще две квартиры, машины и трактора

О повышении «ставок» в предстоящем плебисците объявил бизнесмен-«единоросс»
Две квартиры в центре Улан-Удэ, 4 машины, трактора, 40 наименований бытовой техники, 300 миллионов рублей на благоустройство дворовых и общественных территорий будут разыграны среди участников голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил бизнесмен, депутат Хурала Бурятии от «Единой России» Михаил Гергенов на своей странице в «Фейсбуке».
«Розыгрыши пройдут открыто, с привлечением СМИ, будут транслироваться по ТВ. Участвуют все жители - избиратели Бурятии, принявшие участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Очень необходимая старшему поколению гарантия ежегодной индексации пенсий, а всем нам - гарантия хорошей медицинской помощи и многое другое - если мы придём и проголосуем за поправки в Конституцию России. Я - за!», - написал бизнесмен-«единоросс».
Напомним, ранее управляющий директор АО «Улан-удэнский авиационный завод» Леонид Белых сообщил о том, что Союз машиностроителей России решил поощрить жителей Бурятии, которые придут голосовать.
- Среди всех проголосовавших будет проведена викторина с розыгрышем большого числа ценных призов. Главный приз – квартира в центре Улан-Удэ, в новом доме по адресу Борсоева, 77. Подробно о том, как будет проходить розыгрыш призов, вы узнаете из средств массовой информации, а я со своей стороны гарантирую, что квартира будет обязательно разыграна. Желаю всем удачи и жду приглашения на новоселье, - сказал Леонид Белых.
Еще один приз учредил депутат горсовета Улан-Удэ, известный ресторатор Денис Гармаев.
- Я принял решение провести розыгрыш призов – новых айфонов для активных участников голосования. Молодежь! Не останьтесь в стороне! История нашей страны – в ваших руках! - отметил предприниматель.
Фото: «Номер один»
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