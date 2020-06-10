В Бурятии за голосование по Конституции обещают еще две квартиры, машины и трактора

О повышении «ставок» в предстоящем плебисците объявил бизнесмен-«единоросс»





Две квартиры в центре Улан-Удэ, 4 машины, трактора, 40 наименований бытовой техники, 300 миллионов рублей на благоустройство дворовых и общественных территорий будут разыграны среди участников голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил бизнесмен, депутат Хурала Бурятии от «Единой России» Михаил Гергенов на своей странице в «Фейсбуке».