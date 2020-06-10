В Забайкалье скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 1765 человек



В Забайкалье общее количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 1765 человек. Из них 951 человек вылечился и выписан из медицинских учреждений. Также зафиксирован новый летальный случай, сообщает официальный краевой портал.



По данным на 10 июня, в регионе зафиксированы 32 летальных случая от коронавирусной инфекции. В моностационаре Забайкалья скончался мужчина 75 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжелыми сопутствующими патологиями.



Военные медики продолжают прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в многопрофильном полевом госпитале, развернутом в Чите. «В госпиталь продолжают поступать пациенты с новой коронавирусной инфекцией, в перерывах между поступлениями внешний периметр территории госпиталя обрабатывается дезинфицирующими средствами силами подразделений РХБ защиты» - рассказал начальник госпиталя подполковник Виталий Нам.



Сейчас в стационаре госпиталя проходят лечение 9 человек. Медицинский персонал госпиталя продолжает принимать пациентов и проводить лечебно-диагностические мероприятия. В их распоряжении имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.



Мобильный полевой госпиталь, переброшенный в Читу из Кяхты приступил к работе 7 июня.



Минздрав края рассматривает возможность реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, в санатории Дарасун.



«В период пандемии реабилитационный центр Дарасун выполнял функции обсерватора на территории края. На сегодняшний день у центра есть все возможности для реабилитационных мероприятий. Необходимо продумать возможности направления пациентов после выписки на восстановительное лечение. В случае большого количества пациентов, требующих медицинской реабилитации, возможно, будут задействованы и другие организации. В том числе: краевой центр медицинской реабилитации «Ямкун», Шилкинская ЦРБ и краевая больница №3 в поселке Первомайский», - сказала министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина.



Фото: минобороны России

