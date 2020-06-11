Модель из Бурятии с ребенком на руках застряла на Кипре без денег и документов

Ни одна инстанция не желает помогать отчаявшейся женщине







Евгения Донец улетела из Бурятии на заработки в 2017 году. В Греции она познакомилась с иностранцем, от которого родила ребенка. Но семейная жизнь у пары не сложилась, и Евгения решила улететь домой. Однако возвращение оказалось труднее, чем она ожидала.

Несколько лет назад семье Евгении – ее близким родственникам - очень нужны были деньги, и девушка решила помочь родным. Чтобы побыстрее заработать, она улетела в Грецию и устроилась на работу моделью – карьеру в этой сфере она начала еще в Улан-Удэ. Вскоре познакомилась с местным жителем – гражданином Турции и Северного Кипра. Пара начала жить вместе без официального оформления отношений. Молодые решили переехать в Стамбул, на родину молодого человека.В 2018 году в Стамбуле у них родился сын, его нарекли Адамом, там же получили свидетельство о рождении. Спустя год после рождения сына Евгения и ее гражданский муж переехали на Северный Кипр. Пара жила обычной жизнью – девушка находилась дома с ребенком, супруг зарабатывал деньги.Спустя некоторое время семейные отношения дали трещину, возможно, в этом виноваты родственники мужа, которые изначально были против его брака с девушкой из России. Так или иначе, но союз распался и Евгения осталась с ребенком одна – без жилья, без работы и денег.- Сейчас я живу в квартире у знакомых отца моего ребенка, это небольшое жилье. Домик они построили сами из подручных материалов: на первом этаже - гараж, второй - жилой. Здесь мне разрешили жить бесплатно, но только на время карантина. Когда он закончится, я должна найти работу и платить за это жилье. До того, как заехать сюда, проживала у дяди моего парня, но у него было ужасно, он очень агрессивный, возможно, даже психически больной, - вспоминает наша собеседница.На Северном Кипре, помимо бывшего гражданского мужа, у Евгении есть только одна подруга, с которой она общается. Но оказать какую-то помощь девушка тоже не может, так как сама сидит без работы – ее услуги мастера по маникюру в период карантина оказались невостребованными.За дочь очень переживает ее мама, она и обратилась в нашу редакцию с просьбой как-то помочь Евгении. Женщина высылает дочери денежные переводы через Western Union, но проблема заключается не только в недостатке денег.- Дочь уже давно хотела вернуться в Россию, а когда началась пандемия и все стали говорить о том, что страна поможет всем желающим вылететь домой, Евгения решила воспользоваться этой возможностью. Дело в том, что мой внук не является гражданином России. Сначала в МИД обращалась я, потом Евгения звонила сама в консульство. Сотрудники обещали помочь с документами, но прошло полтора месяца и никаких подвижек нет. Мы готовы сами оплатить билеты, но вылететь дочь не может, так как вывозят только граждан РФ, - объясняет мать Евгении Лариса Валентиновна.Девушка говорит, что объясняла сотрудникам консульства свою ситуацию, ей посоветовали выслать сканы документов и все уладить. Однако обещания так и остались обещаниями.- Северный Кипр – это непризнанная страна, делать документы здесь, хотя бы апостиль свидетельства о рождении, бессмысленно – он будет недействителен. Поэтому нужно ехать на Южный Кипр, но машины, чтобы туда добраться, у меня нет, а автобусы сейчас из-за карантина не ездят. Ехать на такси очень дорого – нужно заплатить 500 лир в одну сторону, это 6 тыс. рублей, - с отчаянием рассказывает Евгения.Также девушка пыталась зарегистрироваться на вылет из Ларнаки, но сайт Госуслуг выдавал ошибку. По словам нашей собеседницы, даже если у нее найдутся средства на поездку на Южный Кипр, оформить документы на сына все равно не получится – для оформления нужны документы отца ребенка, а паспорт гражданского супруга сейчас находится в суде (из-за участия молодого человека в судебном разбирательстве). Забрать документы из суда он сможет только после того, как будет вынесено решение, но когда состоится заседание, никто не знает. Также для оформления документов на сына нужно, чтобы у матери и ребенка была прописка, но ее нет ни у Евгении, ни у сына. Знакомые, у которых она сейчас живут, прописку не дают, отказывает в помощи и семья ее бывшего гражданского мужа.- В апреле, когда я пыталась зарегистрироваться на рейс, в Россию вывозили только жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. А мы что, не граждане России? – возмущается девушка.Позже были вылеты и для жителей других регионов, но Евгения утверждает, что Бурятии среди них не было.- Я надеялась получить финансовую помощь, но мне в ней отказали, так как у меня нет билетов. Билеты, которые также обещали сделать бесплатными, стоят 400 евро, детский - 40 евро, - говорит наша собеседница.Евгения и ее мама, проживающая в Улан-Удэ, обращались во все возможные ведомства - в МИД, Минтуризм, звонили в приемную президента России Владимира Путина. Но помощи нет ни от кого. Евгения очень хочет вернуться домой – на Северном Кипре ее ничто не держит, и жить с каждым днем там все труднее. Лариса Валентиновна говорит, что дочь очень подавлена и в голову ей лезут самые мрачные мысли…Последний рейс с Кипра в Россию состоялся 5 июня. На родину смогли вернуться 75 человек. Смогла бы и Евгения с сыном, если бы консульство оказало ей помощь.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: pixabay.com