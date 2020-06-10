В Улан-Удэ перед судом предстанет группа молодых бандитов

Они похитили у пожилого мужчины крупную сумму денег, лишив жертву свободы и избив его жену







В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых молодых людей. Они обвиняются (в зависимости от объема действий каждого) в кражах, разбоях и незаконном лишении свободы, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, в Улан-Удэ молодая горожанка встречалась с женатым 58-летним мужчиной. В феврале 2019 года она узнала, что любовник продал автомобиль и выручил за него крупную сумму денег, которые, якобы положил на свой банковский счет, привязанный к мобильному банку. Она поделилась этими сведениями с компанией ранее судимых приятелей, один из которых предложил похитить денежные средства и разработал план действий, с которым все согласились.



Действуя по этому плану, девушка повела своего ухажера в кафе, где стала предлагать спиртное с целью напоить жертву. В это время двое соучастников пытались похитить куртку мужчины с его телефоном. Однако их подозрительное поведение заметила администратор кафе, которая предупредила потерпевшего, и реализация задуманного сорвалась.



Но сразу созрел новый преступный план. В соответствии с ним девушка повела опьяневшего мужчину в квартиру для уединения. Остальные ждали в подъезде и, выбрав момент, похитили из квартиры телефон и банковскую карту своей жертвы. Однако на счетах мужчины вместо ожидаемых крупных вкладов оказалась лишь небольшая сумма – чуть меньше 1,5 тысячи рублей, которые молодые люди вместе с телефоном похитили. Этого им было мало.



Тогда тот же самый молодой человек разработал новый план. Они ворвались в квартиру, где один из соучастников представился мужем девушки. За интимную близость с ней молодые люди стали избивать потерпевшего и требовать деньги, которых у мужчины не оказалось. Обыскав его одежду, злоумышленники нашли только ключи от квартиры. Тогда они решили проникнуть в жилище и совершить разбойное нападение на находившуюся внутри жену потерпевшего. Одного из подельников оставили сторожить мужчину, не давая ему покинуть квартиру и лишая свободы. К нападению привлекли еще одного знакомого.



Вместе приехали на место и ворвались в квартиру, где избили находившуюся там женщину и, угрожая ножом, похитили из жилища деньги, драгоценности и вещи на сумму более 335 тысяч рублей. После этого они скрылись с места происшествия, однако вскоре были задержаны.



Помимо этого, ранее один из соучастников совершил кражу имущества у граждан со своим знакомым со стороны. Все уголовные дела были соединены в одно производство.

В ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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