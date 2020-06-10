Бурятия получила 1,6 млрд рублей «ковидной» помощи

Деньги из федерального бюджета идут на преодоление последствий коронавируса



В бюджет Бурятии на мероприятия, направленные на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции, поступило 1,6 миллиарда рублей дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Из резервного фонда правительства России выделены средства на доплаты медработникам и работникам соцобслуживания, которые установлены по поручению президента Российской Федерации.



На выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам медицинских организаций выделено 255,9 миллиона рублей. Из этих средств врачи, работающие в стационарах, получают от 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – от 50 тысяч рублей, младший медперсонал – от 25 тысяч рублей. В службе скорой помощи врачам начисляют от 50 тысяч рублей, медсестрам, фельдшерам, водителям карет скорой помощи – от 25 тысяч рублей.



Еще 114,4 миллиона рублей направлены на выплату республиканских доплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, которые оказывают помощь жителям Бурятии с новой коронавирусной инфекцией. Напомним, врачи получают от 25 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – от 12 тысяч рублей, младший медперсонал – от 9 тысяч рублей.



Финансирование выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам организаций социального обслуживания превышает 58,8 миллиона рублей. Врачи учреждений соцоблуживания за каждую двухнедельную смену получают 40 тысяч рублей (60 тысяч, если помогали больным COVID-19), социальные и педагогические работники, средний медицинский и административный персонал – 25 тысяч рублей (или 35 тысяч), младший - 15 тысяч (20 тысяч), технический – 10 тысяч (15 тысяч).



В общем 135 миллиона рублей из федерального бюджета выделено на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации.



На оснащение и переоснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией направлено 394,4 миллиона рублей. Финансирование на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций составило 8 миллиона рублей.



Кроме того, республиканский бюджет получил дотацию в связи с выпадающими доходами бюджета – почти 620 миллионов рублей.



Фото: egov-buryatia.ru

