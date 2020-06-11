Очистные сооружения Нижнеангарска придется снести

В них врезался аварийный Ан-24, но муниципалитет в судах боролся за объект до последнего



Верховный суд Бурятии признал обоснованными исковые требования Байкальского транспортного прокурора о сносе очистных сооружений в поселке Нижнеангарск.



Байкальская транспортная прокуратура в ходе проверки по факту аварийной посадки в июне 2019 года в аэропорту Нижнеангарска самолета Ан-24 выявила нарушения требований воздушного законодательства, связанные со строительством очистных сооружений и введением их в эксплуатацию. Восточно-Сибирское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации не давало разрешения на это, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



В связи этим Байкальская транспортная прокуратура подала в Северобайкальский городской суд исковое заявление о признании незаконным разрешения администрации Северобайкальского района на ввод в эксплуатацию очистных сооружений и сети наружной канализации до точки сброса в Нижнеангарске. А также – о запрете эксплуатации объекта и обязании администрации муниципального образования снести объект.







Как сообщал «Номер один», самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа 27 июня 2019 года вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Командир экипажа и бортмеханик погибли на месте, к медикам за помощью обратилось более 30 человек. Восемь человек, в том числе двое детей 13 и 17 лет, были госпитализированы с различными травмами. Предварительной причиной крушения стал отказ левого двигателя, говорилось в промежуточном отчете о расследовании инцидента Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Кроме того, МАК рекомендовал провести разовую проверку тормозных систем самолетов Ан-24 и Ан-26 после аварийной посадки Ан-24 в Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru Верховный суд Бурятии признал обоснованными исковые требования Байкальского транспортного прокурора о сносе очистных сооружений в поселке Нижнеангарск.Байкальская транспортная прокуратура в ходе проверки по факту аварийной посадки в июне 2019 года в аэропорту Нижнеангарска самолета Ан-24 выявила нарушения требований воздушного законодательства, связанные со строительством очистных сооружений и введением их в эксплуатацию. Восточно-Сибирское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации не давало разрешения на это, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.В связи этим Байкальская транспортная прокуратура подала в Северобайкальский городской суд исковое заявление о признании незаконным разрешения администрации Северобайкальского района на ввод в эксплуатацию очистных сооружений и сети наружной канализации до точки сброса в Нижнеангарске. А также – о запрете эксплуатации объекта и обязании администрации муниципального образования снести объект. Это заявление было рассмотрено и удовлетворено . Муниципалитет обжаловал решение суда первой инстанции в Верховный суд Бурятии. Однако и он признал решение Северобайкальского городского суда законным.Как сообщал «Номер один», самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа 27 июня 2019 года вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Командир экипажа и бортмеханик погибли на месте, к медикам за помощью обратилось более 30 человек. Восемь человек, в том числе двое детей 13 и 17 лет, были госпитализированы с различными травмами. Предварительной причиной крушения стал отказ левого двигателя, говорилось в промежуточном отчете о расследовании инцидента Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Кроме того, МАК рекомендовал провести разовую проверку тормозных систем самолетов Ан-24 и Ан-26 после аварийной посадки Ан-24 в Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru