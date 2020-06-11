Бурятия вновь ставит рекорды суточного прироста COVID-19 - плюс 90

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 2110



В Бурятии общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 2110. Это на 90 больше, чем было в среду. Из них в Улан-Удэ – 1155 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1217 человек, умерли 12 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Умер пациент с туберкулезом, которого эвакуировали из Тунки рейсом санавиации.



Из 90 новых случаев COVID-19: девять человек – прибывшие из регионов РФ, восемь человек – из очага Гусиноозерской ЦРБ, 12 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, четыре человека – обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1484 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 529 больных, из них 46 детей. Состояние детей удовлетворительное. Один человек находится – в стационаре города Зима Иркутской области.



На амбулаторном лечении - 351 больной COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся трое тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - четыре тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (двое старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится шесть человек, на ИВЛ больных нет.



В шести обсерваторах находятся 136 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2272 человек, с нарастающим итогом – 121 693 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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