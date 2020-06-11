Новая котельная появится в северном селе Ангоя в Бурятии

Высокотехнологичные фильтры сократят вредные выбросы, степень очистки составит 92%



В селе Ангоя Северо-Байкальского района Бурятии началось строительство новой котельной. Объект будет возведен за счет единой дальневосточной субсидии, в рамках государственной программы Бурятии «Экономическое развитие и инновационная экономика».



Строительство новой котельной даст возможность закрыть действующую «большую» котельную и сократить вредные выбросы в окружающую среду. Мониторинг за ходом строительства будет осуществлять минстрой Бурятии, сообщили в его пресс-службе.



Мощность новой котельной составит 9 мВт. Проектная документация готова, контракт на строительство заключен с ООО "Теплоэнергосервис". Началась выемка грунта под фундамент.



Сейчас в муниципальном образовании «Ангоянское» Северо-Байкальского района работает старая котельная. Трехэтажное здание площадью около 5 тысяч квадратных метров построено еще в 1989 году. Котельная вырабатывает энергию 3,63 Гкал/час, этого хватает, чтобы обслужить население численностью 680 человек, школу, детский сад и объекты железной дороги. Однако техническое состояние работающей котельной на сегодня оценивается как критичное и опасное для дальнейшего использования. Полной замены требует и электрооборудование, за 30 лет оно физически устарело. В связи с нарушением технологического процесса наносится и экологический ущерб окружающей среде.



Планируется что новая котельная, мощностью 9 МВт, будет расходовать меньше топлива и электроэнергии - по сравнению с существующей котельной расход сократится почти в два раза. Кроме того, в работе новой котельной будут применяться высокотехнологичные фильтры, позволяющие также значительно сократить вредные выбросы в окружающую среду. Планируется, что степень очистки составит 92%.



Таким образом, в охранной зоне озера Байкал улучшится экологическая обстановка. Новая котельная обеспечит надежность теплоснабжения, горячего водоснабжения жилья и объектов соцкультбыта.

Строительство новой котельной завершится в 2021 году. Общая стоимость составит более 93 миллионов рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

