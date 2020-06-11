Поправки к конституции раскололи КПРФ

Такая поляризация отмечена только среди избирателей-коммунистов, электораты других партий более монолитны



Несмотря на призыв ЦК КПРФ голосовать против поправок в Конституцию, из тех сторонников партии, кто планирует посетить голосование, 43% проголосуют за их внесение, 39% - против. Такая поляризация отмечена только среди избирателей-коммунистов, электораты других партий выглядят более монолитными, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



В общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию, которое состоится 1 июля, намерены принять участие 67% россиян. Не будут принимать участие в голосовании 14% респондентов, а 17% еще не определились. Планируют принять участие в общероссийском голосовании 78% сторонников «Единой России», 74% - «Справедливой России», 71% - КПРФ, и 64% сторонников ЛДПР.



Среди тех, кто планирует принять участие в голосовании 1 июля, намерение поддержать поправки высказывают 61%, проголосовать против – 21%, остальные затрудняются ответить. Наивысший уровень голосования за поправки зафиксирован в электорате «Единой России» (83%), среди сторонников «Справедливой России» за поправки обещают проголосовать 65%, среди сторонников ЛДПР – 54%.



Фото: «Номер один» Несмотря на призыв ЦК КПРФ голосовать против поправок в Конституцию, из тех сторонников партии, кто планирует посетить голосование, 43% проголосуют за их внесение, 39% - против. Такая поляризация отмечена только среди избирателей-коммунистов, электораты других партий выглядят более монолитными, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опроса об участии в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию среди сторонников различных партий.В общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию, которое состоится 1 июля, намерены принять участие 67% россиян. Не будут принимать участие в голосовании 14% респондентов, а 17% еще не определились. Планируют принять участие в общероссийском голосовании 78% сторонников «Единой России», 74% - «Справедливой России», 71% - КПРФ, и 64% сторонников ЛДПР.Среди тех, кто планирует принять участие в голосовании 1 июля, намерение поддержать поправки высказывают 61%, проголосовать против – 21%, остальные затрудняются ответить. Наивысший уровень голосования за поправки зафиксирован в электорате «Единой России» (83%), среди сторонников «Справедливой России» за поправки обещают проголосовать 65%, среди сторонников ЛДПР – 54%.Фото: «Номер один»