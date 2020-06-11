11.06.2020
В Бурятии семьям с детьми будет перечислено свыше 1,7 млрд рублей

В Бурятии семьям с детьми будет перечислено свыше 1,7 млрд рублей

Заявления на выплаты детям от 3 до 16 лет можно подать в ПФР без предварительной записи на прием  

В Бурятии единовременную выплату 10 тысяч рублей семьи с детьми  от 3  до 16 лет начали получать с 1 июня. С учетом этой выплаты на 3 958 детей,  с июня семьям республики будет перечислено свыше 1,7 миллиарда рублей на более чем 174 тысячи детей. Всего единовременная выплата полагается на 204 тысячи детей, сообщает пресс-служба республиканского отделения ПФР.  

Заявления на 10 тысяч рублей можно подать в клиентских службах  ПФР  по Бурятии  без предварительной записи. На прием в Пенсионный фонд приглашают тех граждан, которые еще не подали заявления на выплату из-за отсутствия регистрации на портале Госуслуг или родители не имеют доступа к  компьютеру и интернету.        

Кроме управлений  Пенсионного фонда, бумажное заявление на разовую выплату 10 тысяч рублей на детей от 3  до 16 лет  можно заполнить в администрациях районов и сельских поселений. В случае отсутствия СНИЛС у ребенка, родители смогут подать сразу два заявления -  на оформление  СНИЛС ребенку и  получение единовременной выплаты.

В клиентские службы Пенсионного фонда также приглашают жителей  Улан-Удэ. Подать заявления на 10 тысяч рублей можно в Управлении ПФР в  Улан-Удэ без предварительной записи  по адресам  улицы  Коммунистическая, 45 «а» и  Жердева, 2 «а», а также  в районных администрациях города.  

Для подачи заявлений на единовременную выплату нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС;  свидетельство о рождениина детей, СНИЛС детей  и справку с реквизитами  личного расчетного счета в банке, на который будут перечислены средства.

Если за выплатой обращается опекун, то  вместе  с пакетом документов   на приеме у специалистов ПФР опекуны (попечители) обязаны представить  постановление  об опеки. За консультацией можно обратиться  по телефону горячей линии» Отделения ПФР по Республике Бурятия 8 (3012) 29 14 14.  

Фото: ОПФР

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