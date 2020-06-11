В Бурятии семьям с детьми будет перечислено свыше 1,7 млрд рублей

Заявления на выплаты детям от 3 до 16 лет можно подать в ПФР без предварительной записи на прием



В Бурятии единовременную выплату 10 тысяч рублей семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получать с 1 июня. С учетом этой выплаты на 3 958 детей, с июня семьям республики будет перечислено свыше 1,7 миллиарда рублей на более чем 174 тысячи детей. Всего единовременная выплата полагается на 204 тысячи детей, сообщает пресс-служба республиканского отделения ПФР.



Заявления на 10 тысяч рублей можно подать в клиентских службах ПФР по Бурятии без предварительной записи. На прием в Пенсионный фонд приглашают тех граждан, которые еще не подали заявления на выплату из-за отсутствия регистрации на портале Госуслуг или родители не имеют доступа к компьютеру и интернету.



Кроме управлений Пенсионного фонда, бумажное заявление на разовую выплату 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет можно заполнить в администрациях районов и сельских поселений. В случае отсутствия СНИЛС у ребенка, родители смогут подать сразу два заявления - на оформление СНИЛС ребенку и получение единовременной выплаты.



В клиентские службы Пенсионного фонда также приглашают жителей Улан-Удэ. Подать заявления на 10 тысяч рублей можно в Управлении ПФР в Улан-Удэ без предварительной записи по адресам улицы Коммунистическая, 45 «а» и Жердева, 2 «а», а также в районных администрациях города.



Для подачи заявлений на единовременную выплату нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС; свидетельство о рождениина детей, СНИЛС детей и справку с реквизитами личного расчетного счета в банке, на который будут перечислены средства.



Если за выплатой обращается опекун, то вместе с пакетом документов на приеме у специалистов ПФР опекуны (попечители) обязаны представить постановление об опеки. За консультацией можно обратиться по телефону горячей линии» Отделения ПФР по Республике Бурятия 8 (3012) 29 14 14.



Фото: ОПФР



