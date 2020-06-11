В Бурятии ветеран лесного хозяйства восстановил лесной питомник

Сегодня в нем выращивают около 2 миллионов сеянцев сосны

В Хоринском районе Бурятии ветеран лесного хозяйства восстановил лесной питомник, который еще три года назад находился в состоянии полного упадка – семена, посеянные здесь, не приносили должных всходов, а сеянцы погибали. Всхожесть упала до минимума. А сегодня тут выращивают около 2 миллионов сеянцев сосны. И это заслуга ветерана лесного хозяйства, мастера леса Хоринского лесхоза, Александра Кондратьева, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.«Здесь был сенокос натуральный, одна трава. Людей взяли, пололи – мы неделю пололи эту площадь. Приехали потом коллеги, не узнали», - вспоминает Александр Николаевич. За его плечами почти полвека работы в лесной отрасли, тонны собранных шишек сосны и сотни восстановленных гектаров погибшего леса. Александр Николаевич с первого взгляда определяет, приживется ли сеянец в почве, и волнуется за каждый, как за живое существо.«Мы на зиму укрывали поле сеном, чтобы сеянцы не промерзли. Зимой снега мало было, а весной начались сильные ветры. Сено ветром снесло, и от весеннего солнца сеянцы ожог получили, потому и стоят желтые. Но это не страшно, вырастут» - говорит мастер леса.Ухаживать за лесным питомником – дело непростое. Рабочий день начинается в 6 утра, пока нет палящего солнца и мошкары. За это время нужно успеть полить питомник. И даже тут могут возникнуть трудности. «Когда воды нет, Т-150 пригоняешь с бочкой. Ездим за 3 км, закачиваем, привозим воду, и поливаем. На такую площадь нужно 8 больших бочек. Сейчас тут ключ есть, мы мотопомпой отсюда воду качаем, поливаем» - рассказывает Александр Николаевич, соединяя шланги.За сеянцами нужен особенный уход, поэтому Александр Николаевич и его команда работают и в выходные. Иногда даже до поздней ночи.«Здесь земля тяжелая, польешь – коркой становится. Поступления воздуха нет, мы рыхлим, сейчас обрабатывать будем – полоть и рыхлить. Работы много, особенно летом. Трава растет очень быстро. Вот мы этот питомник уже три раза пропололи. Вот позавчера рыхлили, и все равно, посмотришь – там травинка, тут травинка, заодно убираешь. Лишь бы вода была, и пожаров не было» - добавляет он.Дома уже все привыкли, что с утра до ночи Александр Николаевич пропадает на работе. «Меня еще из дома пока не выгнали. Жена говорит, езжай на свою работу» - смеется Александр Николаевич. И он едет. Едет на питомник, чтобы выращивать новые сеянцы и гектар за гектаром восстанавливать погибший лес. «Жалко лес, мы растим, а другие губят» - добавляет он.Напомним, увеличение площадей лесовосстановления проводится в рамках реализации нацпроекта «Экология», регионального проекта «Сохранение лесов». Проект реализуется по указу президента России. Главная цель проекта – обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.Фото: РАЛХ