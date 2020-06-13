Туристы из Бурятии «пролетают» мимо Крыма

Вместо отдыха есть вероятность угодить в обсерватор





В условиях фактического антивирусного закрытия России от внешнего мира нашим туристам оставили лишь отечественные курорты. С 1 июня в Бурятии заработали турагентства, предлагающие туры и авиабилеты в Сочи, Анапу и Крым по «смешным» ценам. Однако сверхжесткие антивирусные требования по справкам на COVID-19 пока не позволяют желающим с уверенностью глядеть на Черное море, поскольку есть вероятность вместо отдыха угодить в обсерватор.

С 15 июня в стране начали прием туристов отели и пансионаты (имеющие медицинские лицензии) на курортах Краснодарского края. Цены - ниже некуда. Так, туроператоры продают семидневные туры в Анапу от 8 тыс. рублей (с авиаперелетами из Москвы, включая завтраки). Добраться же из Улан-Удэ до Москвы в июне и июле также будет недорого, поскольку с 1 июля на московском направлении начнут летать сразу четыре авиакомпании. Они уже предлагают жителям Бурятии большие скидки, чтобы вернуть пассажиров в самолетные кресла. Однако пока преградой для туристов являются прописанные правила работы средств размещения, разработанные Роспотребнадзором: требование справки об отсутствии коронавируса, выданной не позднее чем за 48 часов до заезда.Как сообщили «Номер один» в Министерстве здравоохранения Бурятии, «исследование на COVID-19 жители республики могут пройти в республиканской больнице им. Семашко, его стоимость составит 979 рублей. Для этого необходимо заранее записаться в очередь по телефону горячей линии учреждения 37-11-26».Что касается частных клиник, где теоретически имеется возможность для туристов быстро и без особых формальностей добыть необходимую справку для отдыха, то цены здесь, что называются, кусаются.Так, в одной из частных клиник Бурятии назвали стоимость проведения лабораторного теста - 3 тыс. 700 рублей. Что составляет почти половину тура в Сочи. Правда, и эти тесты не совсем подходят, поскольку ими исследуются антитела на COVID-19, тогда как от туриста требуется лабораторное подтверждение об отсутствии вируса.- Учитывая, что справку необходимо иметь перед посадкой в самолет на Москву и далее к месту отдыха, то даже небольшой сбой может привести к тому, что пассажир приедет в отель с недействительной справкой, - говорит улан-удэнский менеджер по туризму Мария Головинская. - Фактически турист приедет не на отдых, а в обсерватор.Кстати, по Крыму ситуация еще сложнее. Так, недавно, как сообщило РИА «Новости», глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все «бесцельно» приезжающие в республику будут в принудительном порядке помещаться в обсерватор за свой счет. Так что Крым в это лето, скорее всего, «проплывает мимо».Что касается открывающихся краснодарских курортов, то, как говорят туроператоры в Бурятии, спрос на отдых на краснодарских курортах есть, и немалый, учитывая подешевевшие условия пребывания. Правда, пока не решен вопрос со справками, туристы будут ждать прояснения ситуации и надеются, что если не в июне, то в июле она разрешится в лучшую сторону. Причем и организаторы туров, и авиационные власти полагают, что риск заболеть в дороге минимален, а выгодными условиями отдыха необходимо воспользоваться.- Рынок зарубежных курортов полностью закрыт, и мы видим, что почти все российские авиакомпании начали активно осваивать внутренний туристический рынок, - говорит коммерческий директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.- В частности, сегодня идет активный процесс бронирования авиабилетов на Байкал, ставший мощной точкой притяжения среди отдыхающих россиян, особенно из западных частей страны.Так, недавно один из туроператоров анонсировал запуск собственных чартерных рейсов в Бурятию, на озеро Байкал. Ожидается, что первые туристы с запада России смогут побывать там уже в июне. При этом туроператор предлагает оригинальную и малодоступную самостоятельным туристам экскурсионную программу. Это Чергинский заповедник, Баргузинская долина, Золотое кольцо Байкала, Ушканьи острова.Как отметил Дмитрий Гармаев, авиакомпании и аэропорты хорошо подготовились к росту потоков туристов из других регионов, учитывая антивирусные требования. В самолетах перед рейсами проводят мощную дезинфекцию, пассажирам выдаются маски и перчатки. Сам же бортовой воздух в самолетах проходит многоуровневую очистку через систему мощных фильтров.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»