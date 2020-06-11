Часть пенсий в канун Дня России выплачивается досрочно

Пенсии за 14-го июня через банки пенсионеры получат 11-го июня



В Бурятии пенсии с датой выплаты 14-го июня через кредитные учреждения пенсионеры получат досрочно, 11-го июня, сообщили в республиканском отделении ПФР.



Так, 11-го июня пенсии и социальные выплаты получат клиенты Сбербанка № 8601 в следующих районах: Заиграевский; Иволгинский; Кабанский; Муйский; Мухоршибирский; Прибайкальский; Северобайкальский район и г. Северобайкальск; Селенгинский и Тарбагатайский районы.



Кроме того,11 июня за 14-е число пенсии выплатят клиентам следующих коммерческих банков: Россельхозбанк; Совкомбанк; Банк Восточный; Связь банк; Промсвязьбанк; Открытие; Росгосстрахбанк.



Пенсионерам, получающим выплаты 23-го числа каждого месяца, пенсии будут выплачены по графику, 23 июня.



Денежные средства на расчетные счета пенсионеров будут зачислены после 18:00 уточнили в отделении.



Выплата пенсий за июнь через «Почту России» производится по обычному графику доставки с 3-го по 21-го мая с учетом праздничного дня 12 июня и выходных дней.



Фото: «Номер один»

