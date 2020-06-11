11.06.2020
Часть пенсий в канун Дня России выплачивается досрочно

Часть пенсий в канун Дня России выплачивается досрочно

Пенсии за 14-го июня через банки пенсионеры получат 11-го июня      

В Бурятии пенсии с датой выплаты 14-го июня через кредитные учреждения пенсионеры получат досрочно, 11-го июня, сообщили в республиканском отделении ПФР.

Так, 11-го июня пенсии и социальные выплаты получат  клиенты Сбербанка  № 8601 в следующих районах:  Заиграевский; Иволгинский; Кабанский; Муйский; Мухоршибирский; Прибайкальский; Северобайкальский район и г. Северобайкальск; Селенгинский и Тарбагатайский районы.

Кроме того,11 июня за 14-е число пенсии выплатят клиентам следующих  коммерческих банков: Россельхозбанк; Совкомбанк; Банк Восточный; Связь банк; Промсвязьбанк; Открытие; Росгосстрахбанк.

Пенсионерам, получающим выплаты 23-го числа каждого месяца,  пенсии будут выплачены по графику, 23 июня.
  
Денежные средства на расчетные счета пенсионеров будут зачислены после 18:00 уточнили в отделении.  

Выплата пенсий за июнь через «Почту России» производится по обычному  графику доставки с 3-го  по 21-го мая с учетом праздничного дня 12 июня и  выходных дней.

Фото: «Номер один»
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