Парки Улан-Удэ по-прежнему напоминают пейзажи постапокалипсиса

Власти продолжают кормить горожан «завтраками»





Засохшие деревья, разрушенный инвентарь и тому подобное – привычная и печальная картина действительности. Те, кто грозился навести здесь порядок, продолжают кормить горожан «завтраками», обещая светлое будущее. Но воз и ныне там.

Весной 2019 года меценаты потратили на благоустройство парка Железнодорожников более 500 тыс. рублей. Совместно с сотрудниками железной дороги организовали субботник: покрашены скамейки, сделаны ограждения для клумб, высажено более 300 деревьев, установлена детская игровая площадка. Спустя год в парке можно наблюдать пожелтевшие молодые сосны, старые засохшие тополя, скудную траву, которая должна быть газоном, но представляющая собой только отдельные островки зелени. Одна из качелей установлена прямо на растущем кустарнике. В соцсетях парк Железнодорожников сравнивают с Припятью.Осенью 2019 года администрация Улан-Удэ сообщала о том, что парк Железнодорожников будет передан в аренду городу на пять лет и за это время его полностью благоустроят. Однако зимой стало известно, что РЖД передумали передавать парк в ведение мэрии. В один из визитов руководства РЖД из Москвы представители администрации и горсовета поставили перед РЖД условие - либо они восстанавливают парк, либо передают городу. В итоге в РЖД приняли решение о восстановлении парка.В ВСЖД «Номер один» сообщили, что запланирован ряд мероприятий по благоустройству парка – укладка новых пешеходных дорожек из тротуарной плитки, обустройство велосипедной асфальтированной дорожки по периметру парка, а также скандинавской тропы. Также появятся центральная площадь с клумбой, площадка для размещения разборной сцены со скамейками для зрителей, детская площадка, спортивная площадка, зоны тихого отдыха и зеленые зоны.Чтобы отдыхать в парке было комфортно не только днем, но и вечером, там обещают установить антивандальные светильники. Также появятся новое ограждение с четырьмя входными группами, туалет и площадка для сбора мусора. На 2021-2022 годы запланирована реконструкция фонтана.Парку Железнодорожников уже 96 лет, когда-то он был центром притяжения для всех жителей микрорайона. Надеемся, что скоро парк действительно похорошеет и вернет былую славу.Городской сад – еще одна зона запустения в центре города. Когда-то он был самым популярным местом, несмотря на то, что обустроен на старом кладбище. В 2012 году горсовет ликвидировал парк и передал территорию в собственность Бурятской епархии. При передаче епархия обещала, что он получит новое развитие и здесь даже появится спортивный городок для молодежи. Однако планы так и остались таковыми. Но осенью 2019 года епархия, видимо, осознав, что облагородить сад своими силами не получится, передала его мэрии в безвозмездное пользование сроком на пять лет.«Номер один» в Дирекции по паркам относительно дальнейшей судьбы горсада сообщили, что разработана концепция благоустройства парка.- В рамках проекта первым этапом предусмотрено: демонтаж старого асфальтного покрытия, устройство административного здания с постом охраны, устройство общественного туалета на три отделения, в том числе для маломобильных граждан. Отремонтируют входную группу и кирпичное ограждение, на центральной аллее появятся освещение, тротуарная дорожка, также поставят скамейки, урны. 24 марта 2020 объявлен открытый конкурс в электронной форме на благоустройство горсада, но процедуру отменили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, - говорят в Дирекции по паркам.В итоге все запланированные работы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране перенеслись на неопределенный срок. Ориентировочно парк начнут благоустраивать в сентябре 2020 года.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»