Учиться готов!

Что сделать, чтобы дошкольник захотел идти в школу?
Осталось чуть меньше трех месяцев до начала нового учебного года – самое время, чтобы позаботиться о подготовке ребенка к школе. Психологи уверены – не так важно научить дошкольника читать и писать, как настроить его морально, заложить мотивацию учиться. Почему всезнайке-первокласснику скучно в школе и как не отбить у ребенка желание познавать новое, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.
Принять новую роль ученика
- Игорь Валерьевич, проблема готовности ребенка к школе очень волнует будущих первоклашек. Расскажите, как правильно подготовить малыша к новой для него учебной жизни.
- Летние месяцы - очень волнительное время для тех ребят, кто в сентябре пойдет в первый класс, особенно для их родителей. Суть в том, что переход ребенка из детского сада в школу сам по себе является кризисным периодом в жизни маленького человека. Это так называемый кризис семи лет, связанный с тем, что у ребенка достаточно резко и одномоментно меняется социальная роль. Буквально вчера он был малышом, игравшим в машинки и куколки, а с 1 сентября начал жить уже другой жизнью, по расписанию. Теперь он должен выполнять строгие правила, появляются свои обязанности, которые обязан выполнять во что бы то ни стало.
Успешность прохождения этого кризиса, успешность адаптации к первому классу, прежде всего, зависит от психологической готовности ребенка к школьному обучению, от того, насколько он готов учиться.
- Почему это так важно?
- Дело в том, что в этот период у ребенка изменяется не только социальная роль, он не просто географически меняет детский сад на школу, главное, что у него сменяется ведущий вид деятельности. Происходит психологическая перестройка, появляются определенные психологические новообразования, весь вопрос в том, насколько ребенок готов сменить вид деятельности.
Когда говорят о готовности, выделяют три ее компонента – когнитивный (знания), эмоциональный (отношения) и поведенческий (навыки). В идеале, когда ребенок поступает в первый класс, у него должен быть минимум знаний, положительное эмоциональное отношение к учебной деятельности и определенные навыки. Что касается готовности к школьному обучению, здесь общая модель готовности становится более конкретизированной. В ней выделяют когнитивный компонент, куда входит активный словарный запас, багаж знаний об окружающем мире, себе, семье и мире вообще. Также сюда входят определенные навыки, в первую очередь это степень развитости мелкой моторики.
В плане эмоционального компонента выступает личностная готовность, наличие мотивов к обучению, а также социальная готовность, ее еще называют «внутренняя позиция школьника», включающая в себя принятие новой социальной роли ученика.
Мина замедленного действия
Многие родители обеспокоены переходом ребенка в первый класс и уделяют много времени подготовке к школе. При этом делают очень большой акцент именно на когнитивный и навыковый компоненты. Ребенка учат читать и писать, развивают мелкую моторику. Все это замечательно, но личностно-мотивационная готовность уходит на второй план, про нее очень часто забывают. По этой причине часто можно встретить такие ситуации, когда ребенок, поступая в школу, умеет практически все: и читать, и писать, и считать, ему скучно в школе. И неинтересно не столько потому, что он уже все умеет, сколько из-за того, что у него не сформирована соответствующая познавательная мотивация.
- Проще говоря, не хочет учиться?
- Да, не хочет учиться. Порой в погоне за когнитивной и навыковой готовностью в дошкольном возрасте мотивационная часть не просто отодвигается на второй план, но и неосознанно формирует негативное отношение к обучению. Для ребенка понятие учиться означает то, чему его заставляют.
Родители принуждают дошкольника учиться, учиться и учиться, и он вроде готов идти в школу, понимая, что должен туда пойти, таким образом у него формируется широкий социальный мотив учения, который, безусловно, необходим.
- Что включает в себя это понятие?
- Это выполнение определенной социальной нормы - все идут в школу в семь лет, и мне нужно идти. Однако в глубине его сознания сидит установка и отношение, что учеба – это то, чему тебя всегда заставляют, что вызывает некое неудовольствие.
- Неправильно мотивируя дошкольника, родители провоцируют проблемы с обучением в будущем?
- Действительно, эта мина замедленного действия закладывается еще задолго до того, как ребенок пошел в первый класс. Чем она может обернуться потом? Как правило, тем, что у него не формируется познавательная мотивация и ребенок продолжает учиться исходя из социальных мотивов («все учатся, и я должен»). Далее они сменяются более узкими социальными мотивами, например, «я учусь, чтобы получать хорошие оценки, потому что меня хвалят».
Если к этому подключается еще и материальное вознаграждение за хорошие отметки, то выходит весьма печальная картина. В начальной школе ребенок учится, потому что его за это хвалят, поощряют, и учится он не ради знаний, а ради оценок. Далее к подростковому возрасту ценность познавательной, учебной деятельности у ребенка становится все менее и менее выраженной. Часто именно в этом возрасте он бросает учебу или выполняет только минимум требований к учебе, чтобы поддерживать социальную приемлемость. А кто-то на этих мотивах доходит до получения высшего образования, а там кладет диплом на полку и вспоминает годы обучения как страшный сон, который, к счастью, закончился.
Поэтому эмоциональный, личностный, мотивационный компонент очень и очень важен.
Учиться играя
Один из главных принципов в педагогике гласит, что обучение ребенка должно строиться согласно психологическим закономерностям его возраста. Переход игровой деятельности в дошкольном возрасте на учебную в младшем школьном возрасте должен происходить достаточно плавно. Для этого, например, в начальных классах широко применяется геймификация учебы, когда ребенок учится играя.
- Почему в дошкольном возрасте очень важно, чтобы ребенок играл, а не учился?
- Потому что именно в игре он приобретает готовность принять на себя новую социальную роль школьника. Если вы посмотрите, как дошколята, которые вот-вот пойдут в первый класс, играют в школу, обратите внимание, кто какую роль более охотно примеряет на себя в этой игре. Если ребенок желает быть учителем, то это повод задуматься о том, что малыш еще не очень хочет принимать на себя роль ученика.
Необходимо, чтобы готовность принять на себя роль ученика была сформирована уже к первому классу. Чтобы ребенок хотел пойти в школу именно потому, что в школе учат, а не потому, что все идут в школу или в школе будет интересно поиграть. Именно такая мотивация наиболее продуктивна.
Если мы видим, что познавательный мотив не очень сформирован, то это не повод ставить крест и говорить: «Все, ребенок учиться не будет». Мотивация - вещь достаточно динамичная, в процессе обучения и адаптации она способна преобразовываться. Широкие социальные мотивы могут превратиться в познавательную мотивацию. Но скорость и успешность адаптации к первому классу, легкость перехода на новый социальный уровень связаны, в первую очередь, с внутренней позицией школьника и лишь потом уже с теми знаниями, учениями и навыками, которыми ребенок владеет.
- Что делать, если у дошкольника сформирована не та мотивация?
- Мотивы очень хорошо поддаются формированию. Сейчас в начале лета дошколятам, которым предстоит пойти в сентябре в первый класс, хорошо бы примерить на себя эту новую роль ученика, а их родителям понять, почему их ребенок хочет идти в школу. Почему я говорю «хочет», потому что желание пойти в школу у дошкольника уже должно быть. Если его нет, то это очень серьезный сигнал, и родителям необходимо обратиться за консультацией к специалисту.
- Родителям не стоит добиваться этого желания криками…
- Руганью и наказанием еще никому в истории не удавалось сформировать положительное отношение к чему-либо. Родителям необходимо обратиться к специалисту, потому что эта проблема связана с психологической готовностью ребенка идти в школу.
Когда узнаем, почему ребенок не хочет идти в школу, мы сможем понять, какие именно мотивы преобладают, имеет ли место познавательная мотивация, или превалируют широкие социальные мотивы, или, возможно, все еще важны игровые мотивы. Ближайшие три месяца – это тот срок, в течение которого можно сформировать школьную мотивацию, для того чтобы адаптация к первому классу у ребенка проходила более успешно.
- Можно ли родителям дома подготовить ребенка к школе?
- Сделать это дома получится не очень хорошо, поскольку ребенку предстоит заниматься самостоятельно вдали от дома с другими детьми и взрослыми, которых он никогда не видел. Если ребенок в сентябре идет в школу, то играть с ним в школу особого смысла нет, хотя бы потому, что играть в нее он должен со сверстниками. А вот сформировать какой-то навыковый компонент, безусловно, можно.
Сейчас очень активно идет набор на различные программы по подготовке к школе, в том числе и дистанционные. Нужно узнать, по какой программе ребенок будет проходить обучение, на что она направлена, включено ли в нее формирование познавательной мотивации и внутренней позиции школьника. Если эти компоненты присутствуют, они прописаны и преподносятся как важный компонент готовности, то это программа может подойти ребенку. Если акцент делается исключительно на формировании каких-то когнитивных навыков, это повод задуматься.
Кроме того, существуют бесплатные программы по подготовке дошкольников, которые работают в муниципальных центрах, при школах и других учреждениях дополнительного образования. Необходимо уже сейчас активно взаимодействовать со школой, выяснить, есть ли такая группа подготовки дошкольников при ней или в другом учреждении в шаговой от вас доступности.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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Фото: pixabay.com
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