Учиться готов!

Что сделать, чтобы дошкольник захотел идти в школу?





Осталось чуть меньше трех месяцев до начала нового учебного года – самое время, чтобы позаботиться о подготовке ребенка к школе. Психологи уверены – не так важно научить дошкольника читать и писать, как настроить его морально, заложить мотивацию учиться. Почему всезнайке-первокласснику скучно в школе и как не отбить у ребенка желание познавать новое, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.