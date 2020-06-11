Мэр Улан-Удэ: «Контроль качества ведем на этапе производства работ»

Игорь Шутенков проверил, как идет благоустройство городских дворов





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идет благоустройство дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе городской администрации.

– В этом году у нас благоустраивается 18 дворовых территорий в Железнодорожном районе, 20 – в Советском районе и 18 – в Октябрьском районе. Жители этих дворов проявляли инициативу, оставляли свои наказы, голосовали. В этом году мы направляем 104 миллиона рублей. Львиная доля из них идет в Октябрьский район – 43 миллиона. Здесь большие дворовые территории, люди проявили инициативу и получили возможность отремонтировать свой двор, – подчеркнул Игорь Шутенков.





– Хотелось бы сказать, что есть недочеты в этом дворе. Компания, которая выиграла торги и производит здесь ремонтные работы, эти недочеты понимает. Будет их переделывать. Контроль качества мы ведем на этапе производства работ, а не потом, когда все сделано, чтобы не переделывать. Хотел бы сказать, что я сам жил в этом дворе когда-то. Помню, как торчали колодцы уже тогда. Сейчас сразу выравнивают, где надо колодцы опускают, а где надо поднимают, это тоже важно учесть, – подчеркнул мэр.





– Во время ремонта возникает много спорных моментов – кому-то бортовой камень нужен, кому- то не нужен, кому-то надо, чтобы на зеленую зону выехать, поставить машину. По всем этим вопросам мы совместно с сотрудниками Комитета городского хозяйства и управляющей компании встречаемся, принимаем совместно с жителями решения и выполняем работу. Этот двор мы закончим в течение этой недели. Потом неделя полностью на уборку, чистку, – отметил он.





– Заменой бортового камня и покрытием нового асфальта, устройством дополнительных остановочных пунктов и стоянок - этим не закончится. После окончания благоустройства мы займемся озеленением. Здесь конечно без помощи и жильцов и управляющих компаний не обойтись. Озеленение будем производить вместе уже не летом, а в осенний сезон, – подчеркнул мэр.





В этом году в столице республики началась масштабная компания по ремонту 56 дворов по программе «Формирование комфортной городской среды Улан-Удэ в 2018-2022 гг.» в рамках нацпроекта.Большой двор по ул. Жердева, 82, 84, 88, который объединяет сразу несколько домов, ремонтирует компания-подрядчик ООО «Доринвест». Контроль за работами ведет и управляющая компания «Софист» и сами жильцы, которые сразу показали мэру недочеты при благоустройстве и высказали пожелания: озеленить двор и сделать удобные тротуары.Подрядчик, выслушав просьбы жильцов дома, согласился сделать еще две дополнительные тротуарные дорожки.Подводя итоги поездки, мэр Игорь Шутенков отметил, что выполненные работы по дворам будут приниматься муниципалитетом в строгом соответствии проектам, включая озеленение.Напомним, в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выделено 144 млн рублей, из них 40 млн рублей благоустройство сквера «Ровесникам ушедшим в бой» и 104 млн рублей на благоустройство 56 дворовых территорий.Фото: мэрия Улан-Удэ