В Бурятии выявлены фальсификаты молочной продукции

Она не соответствует требованиям безопасности из-за подмены животных жиров растительными



Три предписания об отзыве деклараций выдано Россельхознадзором производителям: молока ультрапастеризованного 3,5% (ООО «Молоком», г. Королев Московской области), молока ультрапастеризованного 3,2% «Милушка» (ООО «Советский молочный завод» Краснодарский край), масла сливочного «Крестьянского» 72,5% ( ООО «Мирсапром», Самарская область).



Это сделано на основании того, что выявлено несоответствие продукции требованиям технического регламента, сообщили в управлении контрольного ведомства по Иркутской области и Бурятии. Семь проб не соответствовали техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». В одной пробе молочной продукции содержался антибиотик окситетрациклин, в пяти случаях установлены факты фальсификации молочной продукции подменой животных жиров растительными.



По всем фактам несоответствия продукции требованиям безопасности информация передана в территориальные управления Россельхознадзора по месту нахождения производителей для принятия мер в рамках полномочий и усиления лабораторного контроля.



Всего управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии запять месяцев текущего года в рамках мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на территории Бурятии отобрано и направлено для исследования в подведомственную «Иркутскую МВЛ» 58 проб, с которыми проведено 235 исследований.



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