Первый эшелон с мотострелками прибыл из Бурятии на полигон Цугол

В предстоящем учении примут участие выше двух тысяч военнослужащих и более 800 единиц техники



Первый воинский эшелон мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, прибыл на полигон Цугол (Забайкальский край) для участия в первых двухсторонних бригадных учениях в рамках мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения.



Военнослужащие разгрузили боевую технику и в составе колонны совершили марш в район размещения. Общая протяженность маршрута от пункта постоянной дислокации составила более одной тысячи километров.



Инженерным подразделениям, прибывшим в числе первых, предстоит выполнить оборудование позиций и провести маскировку войск в районах выполнения специальных задач.



Напомним, что по замыслу предстоящих крупных учений, два мотострелковых соединения будут противостоять друг другу, отрабатывая различные тактические элементы современного боя, военнослужащие будут выполнять задачи по ведению маневренной обороны выгодных рубежей.



Артиллерийские подразделения проведут боевые стрельбы с открытых и закрытых огневых позиций различными типами боеприпасов. Помимо этого, танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения отработают ряд задач во взаимодействии с подразделениями связи, инженерными подразделениями, РХБ защиты и ПВО.



Всего в учении, которое состоится в середине июля текущего года, от общевойскового объединения, дислоцированного в Бурятии, примут участие свыше двух тысяч военнослужащих и более 800 единиц вооружения, боевой и специальной техники.



Фото: structure.mil.ru

