В Улан-Удэ «Водоканал» предупредил о росте тарифов с июля

Горожанам нужно срочно передать показания приборов учета





С 1 июля в Улан-Удэ подорожают услуги холодного водоснабжения и водоотведения, сообщили в МУП «Водоканал». Со второго полугодия тариф на холодное водоснабжение составит 22,36 рубля за кубометр (сейчас он составляет 21,70), на водоотведение – 28,24 рубля за кубометр (сейчас 27,85).

В связи с повышением тарифов «Водоканал» просит горожан срочно передать показания индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения с 23 по 30 июня 2020 года.Фото: «Номер один»