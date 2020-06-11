В Бурятии перед судом предстанет виновник ДТП, в котором погибли четверо

Пьяный молодой человек угнал иномарку родственника и позвал друзей кататься по селу





В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, который обвиняется в угоне автомобиля и в ДТП, совершенном в состоянии опьянения, в результате которого погибли четверо молодых людей сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

В ходе предварительного следствия из помещения АЗС с регистратора изъята видеозапись камеры наружного наблюдения, на которой запечатлено движение автомобиля непосредственно перед происшествием. Назначена и проведена видеотехническая экспертиза. В результате удалось установить, что скорость иномарки в момент движения мимо станции составляла не менее 101 км/ч.











Помимо нарушения скоростного режима следствием собраны доказательства, подтверждающие нарушение водителем других требований правил дорожного движения, в том числе перевозку пассажиров в количестве, недопустимом для технических характеристик данного автомобиля.

По данным следствия, 16 ноября 2019 года в вечером обвиняемый в селе Телемба Еравнинского района угнал у родственника, находившегося в отъезде, прямо со двора дома иномарку Toyota Wish. Затем он позвал покататься шестерых друзей, которые разместились в машине на пассажирских сиденьях. Не имея прав на управление транспортным средством, обвиняемый стал катать компанию по деревне, употребляя с ними во время движения и во время остановок алкогольные напитки.Ночью они выехали за пределы села, а затем на высокой скорости возвращались обратно. На въезде в село возле АЗС молодой человек не справился с управлением и съехал с автодороги. Автомобиль по траектории движения столкнулся с несколькими деревьями и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девушка.В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»