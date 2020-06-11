В Бурятии летальность от COVID-19 одна из самых низких в ДФО

Доля вылечившихся от коронавируса в республике 59%, что выше среднероссийского показателя







В Бурятии по состоянию на 10 июня 0,56% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. По этому показателю Бурятия занимает десятое (предпоследнее) место среди регионов ДФО, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).



В ДФО самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Забайкальском крае – 1,88%. В Еврейской автономной области летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,12%, это второй показатель. Третье место занимает Магаданская область с показателем – 1,11%. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.



Общий показатель смертности по РФ сейчас составляет - 1,29%.



А вот по количеству выздоровевших от COVID-19 Бурятия на пятом месте в ДФО – успешно вылечились от коронавируса 59% заболевших. В тройку лидеров по наивысшему проценту выздоровевших от коронавирусной инфекции в ДФО вошли: Еврейская автономная область (73%), Приморский край (63%) и Чукотский автономный округ (62%). Наименьший процент зафиксирован в Сахалинской области (28%), Камчатском крае (30%) и Амурской области (35%).



В целом по России выздоровели 252 783 человек, что составляет 51% от выявленных случаев коронавирусной инфекции.



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