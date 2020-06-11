В Улан-Удэ зарегистрировано 20 ДТП с участием несовершеннолетних

Самым опасным районом стал Октябрьский, а самым опасным днем по статистике назван четверг



За пять месяцев на дорогах Улан-Удэ зарегистрировано 20 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых травмы получил 21 ребенок, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В 12 ДТП с участием детей-пассажиров ранены 13 несовершеннолетних. Еще шесть ДТП – это наезды на юных пешеходов, в которых пострадали 6 детей. А в двух ДТП дети получили травмы, катаясь на велосипедах.



Наибольшее число аварий с несовершеннолетними (8) зарегистрированы в Октябрьском районе. Анализ по возрастной категории свидетельствует, что чаще в ДТП попадают дети в возрасте от 6 до 10 лет. По дням недели наиболее аварийно-опасным является четверг (6 ДТП).



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