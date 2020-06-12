Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Днем России

Уважаемые жители города Улан-Удэ и гости нашей столицы!





От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!

День принятия Декларации о государственном суверенитете России по праву становится символом единства нации, и его отмечают сегодня во всех регионах нашей необъятной страны. Для нас, россиян, это жизненно важный документ, согласно которому в стране соблюдаются права и гарантии человека, главными ценностями являются законность, нравственность, справедливость, ответственность каждого жителя страны.Все мы гордимся своей страной. У нее великая история, богатое наследие, замечательные традиции. Сегодня только от нас – от нашего умения работать и личного вклада каждого в общее дело – зависят настоящее и будущее России. Убежден, что вера в свои силы, энергия и настойчивость помогут нам в достижении самых больших целей.Дорогие улан-удэнцы! От всей души желаю счастья, здоровья, мира и добра вам и вашим семьям!Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаев