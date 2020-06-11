Мишустин утвердил особенности сдачи ЕГЭ в 2020 году

Скорректировать привычный порядок пришлось из-за коронавирусной инфекции
Все российские школьники – и девятых, и одиннадцатых классов – в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила его пресс-служба.
Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.
Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов.
Министерству просвещения России и Рособрнадзору необходимо будет привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня.
О том, что аттестаты школьникам будут выданы в 2020 году без экзаменов, а сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые намерены поступать в вузы, президент РФ Владимир Путин объявил 21 мая на совещании по ситуации в сфере образования. Он тогда подчеркнул, что такое решение является исключением, которое носит временный характер, напоминает ТАСС.
Мишустин сообщил, что сдавать ЕГЭ в 2020 году планируют более 736 тысяч выпускников российских школ, которые намерены поступать в вузы. По его словам, 29-30 июня состоятся пробные экзамены без участия школьников для проверки технической отлаженности системы, основной экзаменационный период пройдет же с 3 по 23 июля, а даты 24-25 июля резервируются для тех, у кого в один день совпадут два экзамена. Кроме того, школьники, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, смогут сдать экзамены в августе.
Фото: egov-buryatia.ru
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