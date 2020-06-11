Улан-Удэ украсят цветные кровли многоквартирных домов

Капитальный ремонт крыш будет проводиться с учетом цветовой концепции улиц



Фонд капитального ремонта Бурятии предложил применять цветной материал покрытия кровли при проведении капремонта крыш многоквартирных домов для улучшения облика города, сообщили в пресс-службе фонда.



«Сейчас капремонт крыш выполняется в одной цветовой гамме. Далее можно будет скорректировать цвет покрытия с учетом будущей концепции. Более того, для создания единого архитектурного облика столицы республики мы также готовы унифицировать стилистические и цветовые решения при проведении капремонта фасадов», - сказал генеральный директор Фонда капремонта Тимур Цыренжапов.



Как рассказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Михаил Мясищев, планируется создание архитектурно-художественной концепции улиц, целью которой, в том числе является цветовое решение фасадов, размещение элементов технического оборудования на фасадах зданий, устройство и содержание ограждений (остекления) балконов и лоджий.



Первые цветные крыши могут появиться в 2021 году, так как проекты проведения строительно-монтажных работ в этом году уже разработаны.



Фото: Фонд капремонта РБ

